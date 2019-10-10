Чебан - контркандидатам: Выдвигайте собственные идеи и не создавайте политический капитал за мой счет

Ежедневно к кандидату ПСРМ на должность генерального примара муниципия Кишинев Иону Чебану обращаются с просьбой прокомментировать то или иное обвинение в его адрес со стороны контркандидатов. В связи с этим Чебан решил выступить с единой репликой для всех, кто решил атаковать его в этой кампании, сообщает aif.md.

«Предлагаю вам выдвигать собственные идеи и не создавать политический капитал за мой счет в предвыборной кампании, - заявил он на пресс-конференции. - Я не хочу и не буду опускаться до уровня ваших необоснованных заявлений. Я иду на выборы с широкой программой развития города, а выбирать будут жители. Я доказал, что могу, и я продолжу работать для нашего города».