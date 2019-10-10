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Стали известны подробности уголовного дела Плахотнюка
10.10.2019

Антикоррупционные прокуроры потребовали мандата на 30-дневный арест бывшего председателя Демократической партии Влада Плахотнюка.

Он является фигурантом двух уголовных дел об отмывании денег в особо крупных размерах. Об этом заявил глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь, передает noi.md

Согласно материалам дела, в течение 2013-2015 годов гражданин Владимир Плахотнюк создал преступную схему с целью конвертирования, передачи, приобретения, владения и использования некоторых активов, о которых он точно знал, что они составляют незаконный доход. 

Чтобы скрыть их незаконное происхождение, подозреваемый создал – через посредников – несколько компаний-резидентов и нерезидентов, в том числе: LONGFORD PARTENERS LTD, INTROSTYLE SOLUTION LTD, ROWALLAN OVERSEAS SA, NOBIL AIR LIMITED, TUKUMAAN LIMITED, SRL FINPAR INVEST и др., схему, с помощью которой он организовал обращение очень крупных сумм денег – около 18 000 000 долларов США и 3 500 000 евро. 

Материалы дела показывают, что подозреваемый знал, что эти суммы представляют собой незаконные финансовые средства, полученные от неработающих банковских кредитов, предоставленных BANCA DE ECONOMII S.A., BC UNIBANK S.A. и BC BANCA SOCIALĂ S.A. Также 23.09.2019 г. в рамках другого дела Антикоррупционная прокуратура вынесла постановление о возбуждении уголовного преследования на основании обоснованного подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст. 243 (3) .b) Уголовного кодекса по факту отмывания денег в особо крупных размерах. 

Согласно материалам уголовного дела, было установлено, что в течение 2013-2014 годов из TUKUMAAN LIMITED были произведены платежи: - SRL FINPAR INVEST – в виде кредита на общую сумму 7 204 439 долларов США; - SRL NOBIL AIR в сумме 381 344 евро –  за «air transport services for passengers»; - ABD ASIANA DEVELOPMENT LIMITED, которая, в свою очередь, осуществила денежные переводы жене гражданина Плахотнюка Владимира на счет, открытый в ABLV BANK, сумма которого составляет 1 550 000 евро и 1 140 000 долларов США. Упомянутые выше уголовные дела были объединены в единую процедуру.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужило как обращение швейцарских властей в спонтанном обмене информацией с июня 2019 года, так и анализ Службы предотвращения и пресечения отмывания денег в отношении деятельности экономических агентов, связанных с гражданином Владимиром Плахотнюком.  


 
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