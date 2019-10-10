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Экономика
По инициативе ПСРМ парламент рассмотрит законопроект о сокращении периода перерасчета пенсий для работающих пенсионеров
10.10.2019

Сегодня депутаты ПСРМ зарегистрировали проект закона о сокращении периода перерасчета пенсий для работавших и работающих пенсионеров. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети депутат ПСРМ Владимир Односталко.

В стране чуть более 700000 людей получающих пенсию. Из них 162000 это работающие пенсионеры.

«Одни работают, потому как еще в состоянии работать, но большинству элементарно не хватает на проживание. В предыдущем созыве Парламента мы добивались перерасчета пенсий для работающих (работавших) пенсионеров. Однако, прошлая власть растянула этот срок до 2027 года! Сегодня средняя продолжительность жизни небольшая, к примеру, мужчины в среднем живут 67 лет. Люди просто не доживут до перерасчета. Проект закона, который представили социалисты, сокращает период перерасчета для всех пенсионеров до 2022 года», — добавил Односталко.


 
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