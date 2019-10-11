Нэстасе отказался от зарплаты

Андрей Нэстасе заявляет, что не будет требовать выплатить ему зарплату за срок действия утвержденного мандата примара Кишинева.

Он сказал, возмещения каких моральных убытков он ждет.

«Я не буду брать зарплату за этот период, потому что я не работал. Я никогда не думал об этом, а все остальное — спекуляции. Ничего подобного не вытекает из решения суда», — отметил Нэстасе, цитируемый agora.md.

Кандидата на должность главы столицы спросили, будет ли он добиваться компенсации за аннулирование мандата. «Для меня важно, чтобы более 129 000 человек, которые проголосовали, чувствовали себя оправданными. Наибольшее моральное удовлетворение для меня будет, когда те, кто голосовал за меня в прошлом году, и те, кто не голосовал за меня, объединятся и решат отдать должное».

Напомним, что решение Кишиневского суда об аннулировании местных выборов 2018 года, на которых Андрей Нэстасе был избран примаром Кишинева, было полностью отменено Апелляционной палатой. Таким образом, прошлогодние местные выборы были объявлены законными.