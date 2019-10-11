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Европейская комиссия одобрила выплату 30 млн. евро Республике Молдова
11.10.2019

Европейская комиссия от имени ЕС утвердила в четверг, 10 октября, выплату макрофинансовой помощи в размере 30 млн. евро Республике Молдова. Это первый из трех запланированных платежей в рамках программы макрофинансовой помощи (МФП), принятой в сентябре 2017 года. В пресс-релизе Еврокомиссии говорится, что программа на сумму до 100 млн. евро направлена на поддержку Республики Молдова в покрытии потребностей внешнего финансирования в процессе внедрения программы структурных реформ, передает IPN.

Европейский комиссар по экономическим и финансовым вопросам, налогообложению и таможне Пьер Москович, цитируемый в пресс-релизе, заявил, что этот платеж является выражением поддержки внедрения ключевых реформ, направленных на улучшение демократических стандартов и защиту правового государства в Республике Молдова.

Перечисление первого транша программы было приостановлено после оценки в июне 2018 года, которая установила, что предварительные политические условия не были выполнены. „В результате смены правительства в июне 2019 года власти начали процесс структурных реформ для укрепления независимости судебной системы и борьбы с коррупцией. Комиссия и Европейская служба внешних действий теперь считают, что были выполнены предварительные политические условия, чтобы приступить к выплате первого транша программы МФП”, отмечается в сообщении.

Сегодня нам удалось вернуть доверие наших европейских партнеров, показать, что мы способны проводить реформы и вернуть страну в нормальное русло после многих лет хаоса, страха, контролируемой юстиции и общей деградации демократии”, написала в Facebook премьер Майя Санду, комментируя объявление Европейской комиссии.

Выплата 30 млн. евро будет состоять из 10 млн. в виде гранта и 20 млн. в виде кредита.


 
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