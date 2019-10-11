Блогер: Даму на Porsche похоронят в закрытом гробу, потому что она жива

По словам блогера Евгения Лукьянюка, готовится зловещая фальсификация - Светлана Унгуряну не скончалась, а вместо нее будет похоронен другой человек.

Евгений Лукьянюк, блогер, освещающий тему с аварией Porsche и троллейбуса, одним из первых выложил свидетельства того, что Светлана Унгуряну постоянно и тяжко нарушала правила ещё до того, как попала в аварию. Сейчас, по словам Лукьянюка, готовится зловещая фальсификация - по его словам, Унгуряну не скончалась, а вместо нее будет похоронен другой человек. Виновницу же резонансного ДТП тайно переправят в Одессу через приднестровский регион, а потом из Одессы - в Израиль. Канал известен, надо сказать - именно так бежал из страны, судя по всему, Илан Шор.

- Прошли 36 часов с того момента, как два источника сообщили мне, что дама на самом деле не скончалась. Один источник - прямо из больницы, он поведал, что её отправят в Израиль. Второй источник никогда не обманывал меня в течение пяти лет. Ее готовят к перевозу через приднестровский регион в Одессу, а там уже к евреям. Проблема в том, что состояние женщины таково, что перевозка - процесс непростой. У неё большие проблемы с позвоночником, помимо 11 сломанных ребер. Что до похорон, то гроб будет закрыт, пишет bloknot-moldova.md

По поводу социальных профилей хочется заметить, что основной профиль Унгуряну на Facebook исчез буквально сегодня - вчера - там, где в доступе были ее фотографии с сыном и более-менее свежая информация. Ещё в понедельник он был доступен. Остался другой, но для обычных посетителей последняя доступная там информация датирована 2015 годом. Впрочем, возможно, его также вскоре удалят. Так что как минимум частично блогер прав - вокруг вроде бы мертвой Унгуряну наблюдается слишком уж подозрительная и неестественная возня.