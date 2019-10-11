Стала известна зарплата, ради которой молдаване готовы остаться дома

В среднем нашему человеку нужны 12-13 тысяч леев.

В то время как средняя зарплата в Молдове колеблется на уровне 5-6 тысяч леев в зависимости от сектора экономики, молдаване хотели бы получать как минимум в два раза больше. Портал viitorul.org со ссылкой на журналист Виктора Урсу приводит цифру, которая могла бы убедить молдаван жить на родине и не уезжать за границу - 12 600 леев. Любопытно, что два года назад эта цифра представлялась молдаванам куда ниже - на 2600 леев.

Большая проблема кроется и в том, что почти половину своих доходов молдаване тратят на еду - 43 процента. В Германии, к примеру, эта цифра колеблется в районе 15 процентов.

Расходы на содержание жилья (читай, коммуналка) составляют ещё 18 процентов от бюджета, одежда - 11 процентов. Надо сказать, что денежные переводы остаются важным источником для выживания молдаван - примерно 15 процентов людей выживают именно благодаря деньгам из-за границы. Ещё одна любопытная цифра - доходы людей, проживающих в городской среде, примерно в полтора раза выше, чем в сельской местности.