Чем пахнет столица

Мария Буинчук

Примэрия – не мини-парламент, а коммунхоз, понимают ли это те, кто борется за нее как за ценный приз?

Можно понять молодежь, которая рассматривает кишиневскую мэрию как трамплин для более высокого прыжка в парламент или правительство. К таким, может быть, относится новоиспеченный муниципальный советник Виктор Киронда. Он изучал урбанистику и градостроительство на магистерской программе в Европе и получил известность в Кишиневе благодаря своим поистине «космическим» проектам обустройства пешеходных улиц, парков и скверов.

«Космические» они по своему размаху и годятся разве что для больших мегаполисов, таких, как Москва или Нью-Йорк. Но если проект был оплачен из гранта, то кто заплатит за его реализацию? Потому что и десяти муниципальных бюджетов на него мало. А гигантоманов в Кишиневе и так хватает. Достаточно посмотреть на нелепое архитектурное сооружение, которое предлагается сегодня соорудить вместо нормального входа в дендрарий. И зачем так далеко улетать в своих фантазиях, когда поле для деятельности – весь Кишинев со своими уродливыми памятниками-недостроями, такими, как бывший кинотеатр «Искра», о который давно спотыкаются кишиневцы.

Но такие кандидаты, как Киронда, неопасны, их можно со временем приземлить, и они научатся работать на бюджет, чтобы потом из него было не стыдно брать. Гораздо опаснее для кишиневцев чиновники, которые, утратив посты повыше рангом, пытаются теперь закрепиться на местном уровне. Они идут туда за материальными благами. И это, поверьте, не зарплата генпримара в 10 тысяч лей.

Знакомую как-то позвали на работу в правительство. Она спросила про зарплату и отказалась. В ответ услышала: «Так тебе еще и зарплату надо?». Вот за это право «влияния» и обогащения на просторах столицы и поборются 20 октября электоральные конкуренты. А кишиневцы, похоже, только тогда смогут выбрать себе нормального администратора города, когда в примэрийских кабинетов навсегда будет изжита коррупция.

А пока идет борьба за Кишинев как за ценный приз.

Камни за пазухой вместо аргументов

Глядя на длинный список электоральных конкурентов на пост генпримара, невольно задумываешься: могут ли пригодиться в управлении столицы знания, к примеру, Виталия Маринуцы, бывшего министра обороны, офицера воздушно-десантных войск, военного переводчика и магистра в области безопасности высшего военно-морского училища в Монтерее, штат Калифорния, США? Его единственная заслуга - в переобучении молдавской армии в нейтральном молдавском государстве на натовский манер. Чем плоха была молдавская униформа? Кому и где она жала?

В депутаты Маринуца не прошел – ни в своем округе, ни по списку, и вот теперь решил взять планку пониже. Хочет «строить» по уставу примэрийскую команду?

Еще один министр согласился спуститься на ступеньку ниже по иерхической лестнице - Владимир Чеботарь, экс-министр юстиции. ДПМ потеряла влияние в парламенте, и отчего бы не попробовать силы в мэрии?

Из того же ряда дважды бывший – в прошлом министр окружающей среды и депутат Валерий Мунтяну, главная заслуга которого перед избирателями – подписание в 2016 году договора с американским офшором о концессии 40 процентов всех молдавских земель под добычу сланцевого газа.

Министр внутренних дел Андрей Нэстасе тоже не считает для себя зазорным участвовать в электориаде-19 на местном уровне. Закон вернул ему отнятую на предыдущих выборах должность генпримара, но воспользоваться ею, чтобы убедить кишиневцев, что именно он нужен на этом посту, Нэстасе не успел, и вот теперь - второй шанс. Однако как может применить свои знания специалист в области румынского права, выпускник юридического факультета университета имени Александру Иоана Кузы, ведь молдавского-то права он не изучал! И вряд ли ему в управлении городом поможет второе образование географа, также полученное в румынском вузе! Остается водрузить и в фойе мэрии, как и в фойе МВД, животворящий крест, чтобы он за него почудодействовал. Но ведь неспроста говорят: не поминай Господа всуе. Не хочется думать о плохом, но явно не тем Нэстасе в МВД занимался.

Могли помочь городу – но не помогли

Но и другие трое бывших министров свой вклад в дело управления муниципием не внесли, и кишиневцы их не запомнили, хотя с их должностями могли бы. А помощь требовалась городу не раз. И в сфабрикованных уголовных делах по украденным у кишиневцев участкам, и в решении таких проблем, как чистая питьевая вода, загрязнение реки Бык, непрекращающееся зловоние. На высоком уровне не вмешались! Хотя Кишинев не какой-то там заштатный город – столица, и представляет страну. Правительству не должно быть все равно, чем он пахнет.

Тот же Нэстасе, которому особо похвастаться нечем, недобранные политические очки решил компенсировать атакой на президента, в пылу дебатов предложив ему подумать о своей отставке как «соучастнику зла, совершенного властью Плахотнюка». И это после подписания «договора о сотрудничестве» с ПСРМ? Безответственно. Но у президента с чувством юмора все в порядке: он порекомендовал Нэстасе «не отвлекаться от проблем избирателей перед выборами и соблюдать правила политического движения, чтобы не совершить никому не нужного инцидента».

Вот такие камни за пазухой держат «белые воротнички», белоручки от власти. Или грязноручки? Иначе не назовешь еще одного претендента, Влада Цуркану, бывшего пресс-секретаря президента Николае Тимофти, лидера Румынской народной партии. Он служил опорой прогнившей политической системы. Как и Думитру Цыра - пропагандист и имиджмейкер Плахотнюка, позже перебежавший к Лянкэ, директор Realitatea TV и иже с ним Октавиан Цыку, бывший журналист «Тимпул».

Писать предвыборные программы они научились, как и открывать ногами двери в высокие кабинеты. Но насколько глубоко знают непарадную столицы и способны ли влиять на процессы?

Гинеколог, дерматовенеролог, косметолог…

Очень понравились мне трезвые мысли известного в Кишиневе общественного деятеля Майи Лагуты с ее классификацией электоральных конкурентов на пост советников.

Размышляя о том, кто войдет в новый совет, Лагута пишет: «Кандидатами на должность советника являются представители разных профессий: 11 юристов, 6 экономистов, 4 бухгалтера, 3 инженера, 3 учителя, 2 историка, 2 журналиста, 2 специалиста в области финансов, а также инженер-физик, инженер-исследователь, врач-дерматовенеролог, архитектор, акушер-гинеколог, врач, шахматный тренер, режиссер, стилист, инженер-экономист, художник, механик, режиссер, специалист по туризму, врач-косметолог. И ни одного коммунальщика в широком смысле слова! Между тем муниципий - это комплексное коммунальное хозяйство, взаимозависимое и взаимосвязанное. Это не мини-парламент, как некоторые думают. Это коммунхоз, которым надо уметь управлять, а для этого нужно иметь и знания, и опыт, умение обеспечивать согласованную работу подразделений, сотрудничать с правительством. Назовите хоть одного кандидата в генпримары, отвечающего этим требованиям, и хотя бы пару кандидатов в совет. Убедите нас, избирателей, что это именно те специалисты, которые окажутся на своём месте».

Если говорить об опыте – его все же поболее будет у команды социалистов. Она за время своего мандата выполняла одновременно две задачи: боролась с хваткими примэрийскими чиновниками, коррупционными нитями связанными с однопартийцами в правительстве и парламенте, и одновременно решала городские проблемы. Насколько это удалось - судить избирателям.

Два раза – в одну реку?

В 2007 году на этнической волне пост генпримара достался шоумену-телевизионщику Дорину Киртоакэ. Этот день многие советники вспоминают как самый трагический в истории Кишинева. Этот человек отнял у совета много времени и сил на пустые дебаты, за которыми шла большая подковерная работа Либеральной партии во главе с Михаем Гимпу по отъему муниципальной собственности.

И только спустя десять лет Киртоакэ дали по рукам. Как это случилось? Фракция ПСРМ смогла убедить коллег не поддерживать внесенные в повестку дня генпримаром проекты решений об утверждении договора частно-государственного партнерства по платным парковкам. Этот проект должен был приносить доход не муниципию, а не частнику, за ним проглядывались нехилые откаты. В результате проект принят не был, а Киртоакэ отправили в отставку с последующими походами в генпрокуратуру.

Тяжелое наследие аукнулось столице многочисленными проблемами, однако фракция ПСРМ засучила рукава. После полутора лет блокирования фракцией ЛП и руководством примэрии в июле 2017 года совет принял решение «О некоторых ограничениях в строительстве», запретив строительство внутри кварталов, в зеленых зонах вдоль городских улиц и магистралей. Другим решением, подготовленным социалистами, МСК принял регламент о зеленых зонах, значительно расширив их перечень. Были подготовлены проекты решений возврата к основным канонам градостроительства, которые советники ПСРМ представили на рассмотрение службам примэрии и МСК.

Чтобы вернуть уже украденные командой либералов участки, социалисты пошли в суды. По одному только решению суда сектора Чентру (в судебном процессе не участвовали представители муниципия) у Кишинева отняли 20 земельных участков. По настоянию фракции ПСРМ примэрия опротестовала эти действия, и решение суда было аннулировано. Но борьба продолжается, поскольку участки были перепроданы. Чтобы дело было доведено до конца, кишиневцам 20 октября нужно сделать правильный выбор

Чтобы хвост не вилял собакой

Когда в городе нет хозяина, в примэрии каждый хвост норовит повилять собакой. В МСК хорошо помнят историю с цынцаренской свалкой, в результате которой была уволена и.о. секретаря муниципального совета. Связано это было также с Киртоакэ.

Советники ПСРМ в 2016 году внесли в повестку дня заседания проект решения о складировании и переработке твердых отходов. 29 голосами совет утвердил проект решения. Документ был подписан председателем заседания, однако и.о. секретаря МСК Александра Моцпан его не подписала, не представив при этом свои замечания и не потребовав от советников его пересмотра. А руководство примэрии в лице Дорина Киртоакэ этот факт и вовсе проигнорировало – у него были свои интересы. Вскоре выяснилось, что документы безвозвратно утеряны.

Этот беспрецедентный случай стал одной из причин отставки Моцпан, которая позже ответила по закону. Но за то время, пока не появился новый документ, ситуация в сфере управления бытовыми и производственными отходами вышла из-под контроля. И только когда улицы наполнились отходами и на мусорных площадках накопились тонны нечистот, под давлением советников мэрия начала выполнять повторно разработанное фракцией ПСРМ и утвержденное в мае 2017 года решение совета.

И вот сегодня Киртоакэ снова в списках кандидатов генпримары. Его партия желает реванша. Но былых средств для избирательной кампании уже нет. И новому лидеру ЛП приходится использовать любой шанс заявить о себе. Дошло уже до того, что на прошлой неделе Киртоакэ рекламировался на резонансной аварии троллейбуса и Porsche. «Это я привез из Белоруссии этот троллейбус,- заявил он в соцсетях. - И эта «прекрасная» дорога на Алба Юлия, на которой он стоит, мной отремонтирована!».

Верх глупости и цинизма! Вряд ли кишиневцы станут голосовать за «Киндер-сюрприза» и «Гарри Поттера» - все, что мог, он уже совершил. Но за кого же? Не предпочтут ли многие остаться дома? Этим озабочена сегодня не только ЦИК, но и ряд НПО. Потому в стране проходят концерты. Как заявил эксперт-политолог Штефан Глигор, они проводятся «с целью информирования людей об их праве голоса, о том, как важно голосовать». «Проект аполитичный, - подчеркивает он. - Мы не агитируем».