Так кому все же будет служить таможня?

Михаил Бородинский

Министерство финансов объявило о следующем этапе конкурса на занятие должности директора таможенной службы и почти успело объявить имена кандидатов в течение пяти рабочих дней, которые само же себе и установило, нарушив регламент. Но кто сейчас серьезно воспринимает «мелкие» нарушения?

Как сообщается в распространенном пресс-релизе ведомства, в среду, 9 октября, решением конкурсной комиссии из 22 кандидатов, желающих занять пост главного таможенника станы, пятеро были допущены к следующему этапу. Это Наталья Каленик, Сава Маймеску, Владислав Швец, Юрие Горя и Марин Господаренко.

«Молдавские ведомости» в номере за 27 сентября рассказывали об инициировании этого конкурса. В статье под названием «Кому будет служить таможня?» мы сообщали, что по имеющейся у редакции информации правительство давно определилось с тем, кто займет эту должность, и конкурс проводит лишь для видимости проевропейского курса. Мы представили кандидатов от правительства, о которых удалось узнать. По нашим предположениям, рассматривались два главных варианта.

Первый вариант – Дорин Речан. Об этом человеке известно очень много отрицательного, достаточно набрать в интернет-поисковике его имя - и в нашей памяти освежатся эпизоды с сомнительным дипломом, неудачной установкой камер видеонаблюдения мониторинга дорожного движения, аудиозапись с угрозой в стиле 90-х («мордой об асфальт»), лишение прав в Румынии за превышение скорости и другое. Все плохое перевешивается одним «положительным» фактором: близкие отношения с Майей Санду и Владом Филатом.

Второй вариант - Наталья Каленик. Это поинтереснее, хотя есть одно «но». Как следует из CV Каленик и информации, предоставленной одним из наших читателей, этот соискатель тесно связан с таможенными брокерами. Более того, Каленик сама занималась брокерской деятельностью. По данным, представленным на информационной платформе Infodebit.md, ее близкие родственники владеют компанией, которая занимается брокерской деятельностью, что явно противоречит Таможенному кодексу и запрещает Каленик не только руководить этой структурой, но и занимать любую из должностей в таможенной системе.

С удовлетворением отмечаем, что даже такая власть поняла: не сможет она провести скандальную кандидатуру Дорина Речана и вынуждена перейти к второму варианту - а именно к кандидатуре Натальи Каленик.

Советуем министру финансов и премьеру, которые стоят за этим конкурсом, внимательнее ознакомиться с законом «О таможенной службе». В частности, со статьей 15 «Ограничения и несовместимости». В пункте d однозначно говорится: «Не может быть зачислено в Таможенную службу и исполнять обязанности таможенного служащего лицо, являющееся супругом/супругой, родственником или свойственником первой или второй степени физического лица, аффилированного юридическому лицу, обладающему лицензией на деятельность таможенного брокера».

Также обращаем внимание на то, что грубо нарушен закон о государственной должности и статусе государственного служащего, по нормам которого был организован этот якобы конкурс. В статье 8 п. 6 говорится, что конкурсная комиссия должна состоять из семи человек – ведущих специалистов в публичном управлении, назначаемых правительством. Мы изучили состав комиссии и не нашли среди ее членов ни одного специалиста, знакомого с деятельностью таможни хотя бы отдаленно. Вот интересно: когда проигравшие кандидаты подадут в суд на минфин и комиссию, оспаривая проведение конкурса на основании нарушений законодательства, - они точно так же халатно подойдут и к выбору своего адвоката?