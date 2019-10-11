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Политика
Количество кандидатов на пост мэра выросло почти на 20%
11.10.2019

На должность мэров 896 населенных пунктов страны претендуют почти 3800 кандидатов. По сравнению с местными выборами 2015 года это на 600 человек больше. За посты местных советников поборются около 40 тысяч претендентов. Четыре года назад их было 38 тысяч.

В селе Токиле-Рэдукань Леовского района нет водопровода, канализации и уличного освещения. Тем не менее, в кресле советника себя видят 35 его жителей, а должность мэра надеются получить четверо.

"Я могу сказать, почему хочу стать мэром. Я баллотировался в качестве кандидата по одномандатному округу на парламентских выборах и пообещал тогда провести газопровод, водопровод и многое другое. Я хочу выполнить это обещание", - сказал кандидат на пост мэра села Токиле-Рэдукань Андрей Трандафир.

"В перспективе планируем сделать дороги, провести водопровод и освещение. Есть несколько компетентных кандидатов, но такими являются далеко не все. В этом отношении основную роль играют родственные связи", - сказал кандидат на пост мэра села Токиле-Рэдукань Ион Бузулан.

Жители надеются на улучшения в селе, но при этом считают, что некоторые кандидаты преследуют собственные интересы.

"Мэр, который был до сих пор, сделал кое-что и в школе, и в Доме культуры. Другие ничего не сделали. Все хотят денег, поэтому и стремятся попасть туда."

"Мы живем бедно, а они никак не оторвутся от своих кресел, все рвутся туда. Им хорошо платят, поэтому они этого и хотят."

"Это хорошо, что кандидатов много, каждый мэр берет своих советников. Каждый хочет сделать что-то для села."

По данным переписи 2014 года, в селе Токиле-Рэдукань проживают около полутора тысяч человек.


 
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