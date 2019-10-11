Санду о вождении в нетрезвом виде: Я бы лишала прав пожизненно

Конфискация автомобиля, запрет рекламы и продажи алкогольных напитков на АЗС, повышение акцизов на спиртные напитки обсуждались на заседании Нацсовета по безопасности дорожного движения под председательством Майи Санду.

Вчера, 10 октября, в ходе заседания обсуждалась ситуация с ДТП в нынешнем году, а также трагедия, произошедшая на прошлой неделе на пересечении улиц Алба-Юлия и Онисифор Гибу, в которой погибли два человека, а еще 22 получили ранения, передает moldpres.md

Представители Министерства внутренних дел, Министерства экономики и инфраструктуры, Министерства юстиции, Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты и Генеральной прокуратуры представили ряд предложений по изменению нормативной базы, а также меры по обеспечению безопасности дорожного движения на национальных трассах. К ним относятся: улучшение возможностей для расследования ДТП, поэтапное предоставление водительских прав и ввод ограничений на вождение автомобиля (новичкам не разрешать управлять автомобилями мощностью более 200 л.с и с задним приводом), а также пересмотр режима стоянки и движения общественного транспорта.

Кроме того, обсуждалось освещение пешеходных переходов на национальных дорогах и получение инвестиций для реконструкции и реабилитации опасных участков дорог.

Особое внимание планируют уделить информированию детей, учащихся, студентов о правилах поведения на пешеходных переходах и вблизи автотранспорта путем распределения в 2625 учебных заведениях страны специальных материалов, а также проведения уроков по безопасности дорожного движения.

Премьер-министр Майя Санду потребовала от уполномоченных учреждений принять срочные меры по сокращению числа ДТП и настояла на запуске информационной кампании о факторах риска на дорогах: вождения в состоянии алкогольного опьянения, превышения скорости, неиспользования ремней безопасности и детского автокресла и др.

«Я бы лишала прав пожизненно за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Если учесть весь ущерб от ДТП, включая реабилитацию пострадавших, не хватит и четырех жизней виновника, чтобы возместить его», - заявила Майя Санду.

Согласно данным автоматизированной информационной системы «Реестр ДТП», в этом году число ДТП сократилось почти на 3%, число погибших – на 10%, число получивших травмы - почти на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В 2019 году увеличилось число водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, а также пешеходов, пересекающих улицу в неположенном месте, но зато сократилось число водителей, превышающих скорость на дорогах страны.

В настоящее время Молдова занимает 5-е место в Европе по количеству дорожно-транспортных происшествий.