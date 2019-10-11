Германия переключается на закупку сливы в Молдове

По информации аналитиков, этот сезон для молдавских производителей и экспортёров сливы складывается намного лучше, предыдущего. Напомним, что в прошлом году, молдавскую сливу выбрасывали на свалку тысячами тонн.

Однако в настоящий момент цены на сливу в Молдове, по данным ценового мониторинга EastFruit, продолжают расти и уже достигают 28-30 центов США за кг. Годом ранее, в это же время, сливу продавали ровно в два раза дешевле, передает east-fruit.com

По прогнозам участников рынка, цены на сливу в Молдове в этом сезоне будут расти ещё более динамично. Ведь сейчас сезон реализации сливы во многих странах ЕС, в том числе и в Польше, уже закончился, а предложение продукции из Венгрии, Македонии, Сербии и других балканских стран, находится на сравнительно невысоком уровне.

Учитывая эти обстоятельства, трейдеры из ЕС всё чаще интересуются сливой из Молдовы, так как её запасы, по предварительным оценкам, достаточно высоки. В частности Freshplaza сообщает, что розничная сеть Macoo LLC (Германия) в конце сентября была в Молдове, заключив договор на поставку 900 тонн молдавской сливы. Macoo сообщает, что будет покупать сливу у кооператива производителей из центральной Молдовы, и что этой продукции должно хватить до конца ноября.

По словам представителя сети, качество молдавской сливы сорта Stanley в этом году было превосходным. «Окраска и плотность продукта очень хорошие», - сообщают они.

По данным EastFruit, Молдова экспортирует до 50 тысяч тонн свежей сливы в год и входит в число пяти крупнейших мировых экспортёров этих фруктов, уступая лишь Чили, Испании, Турции и ЮАР, но стабильно опережая Италию, Китай, США и Узбекистан. Основной объём сливы из Молдовы по-прежнему уходит в Россию, однако всё больше продукции экспортируется и в страны ЕС – прежде всего в Румынию, Польшу, Хорватию и Чехию. Германия также активно наращивает импорт сливы из Молдовы в последние годы. Если планы закупщиков сбудутся, то в этом году поставки сливы из Молдовы в Германию превысят прошлогодние показатели существенно.