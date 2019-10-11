Подзатыльник не дашь для профилактики: За что в разных странах у молдавских родителей могут отобрать ребенка, а их отправить за решетку

История, которая произошла с нашими соотечественниками во Франции, очень зацепила жителей Молдовы. Большая часть из них, закипая праведным гневом, злобно шипели, мол, как можно было забрать у родителей ребенка только за то, что отец «воспитывал» девчушку прутиком. Вторая часть убеждала в том, что «их в детстве тоже лупили (считай «воспитывали») и ничего, выросли нормальными людьми». И лишь некоторые робко заметили, что метод кнута - это не воспитание, во-первых, а, во-вторых, прежде чем ехать на ПМЖ в другую страну с детьми,не мешало бы досконально изучить законодательство этой страны на предмет нарушения прав детей.

Казалось бы, какое нам дело до защиты детей в других странах? На самом деле очень даже непосредственное, учитывая, сколько молдаван ежегодно иммигрирует в страны Европы. И там уж точно не получится учить уму-разуму отпрысков, раздавая тумаки и оплеухи, как многие привыкли у нас в Молдове. Список причин, по которым в Европе у родителей могут отобрать детей, разнообразен, а в некоторых странах родителя только за то, что он повысил голос на чадо, могут отправить за решетку.

У каждой страны, конечно, свои критерии относительно того, как нужно воспитывать и обращаться с детьми. И нашим «заботливым» родителям они явно не придутся по душе.

Германия: Не явились с ребенком на регулярный медосмотр — ждите социального работника в гости

Об ужасах местного ведомства по делам молодежи Jugendamt (Югендамт) в интернете, особенно на «мамских» форумах, можно найти предостаточно историй. Согласно немецкому закону о правах и защите и закону борьбы с беспризорностью, именно этот государственный орган отвечает за воспитание детей. У Jugendamt достаточно обширный круг обязанностей и изъятие детей у нерадивых родителей - далеко не ключевой. Но в любой системе, как мы, знаем есть свои перегибы. Но сейчас не об этом.

Итак, первое, что должны запомнить родители, в Германии запрещено законом бить детей. Более того, если только кто-то из родителей попытается замахнуться на ребенка в качестве профилактических целей, естественно — беды не миновать. Не говоря уже о том, чтобы отвесить подзатыльник или тем более избить ребенка. В Германии, кстати, уж очень наблюдательные соседи. А номер Jugendamt у каждого практически на кнопке быстрого набора.

К слову, даже, если ребенок случайно упал и сломал руку, родителей ждет разбирательство. Как и в случае, если родители не приводят дошкольников на регулярные медицинские осмотры, а школьники прогуливают уроки. В этом случае не только подключится Jugendamt, но и полиция.

Еще один важный момент — в Германии обо всех травмах детей врачи обязаны сообщить в полицию, а каждый ребенок знает, куда он может обратиться с жалобой на своих родителей. И Jugendamt обязан отреагировать на любую жалобу.

Италия: Если вы часто оставляете ребенка с пожилой бабушкой, органы опеки могут подать на родителей в суд

В Италии права детей максимально защищены законом, а интересы ребенка всегда стоят на первом месте. Главное, о чем нужно помнить, отправляясь на ПМЖ с ребенком в эту страну, что кто угодно может написать заявление на родителей, обвинив их в плохом обращении с ребенком. А для того, чтобы лишиться ребенка, достаточно, чтобы в детском саду или школе подметили, что ребенок неухоженный, грязный, грустный, не говоря уже о том, что он истощен или в синяках. Забрать ребенка могут, и если родители постоянно ссорятся друг с другом или на грани развода. Причем достаточно, чтобы об этом рассказал сам ребенок.

Плохие отметки в школе, непригодная для проживания жилплощадь, бедность — все это тоже может привести к изъятию ребенка из семьи.

Кстати, несколько лет назад у россиянки, которая вышла замуж за итальянца отобрали ребенка, поскольку родители оставили его с бабушкой. Пожилая женщина, когда родители ребенка были на работе, почувствовала себя плохо, и вызвала «скорую». Врачи увидели, то ребенок сидит дома с пожилым человеком (бабушкой), и вызвали социальную службу. Дело передали в суд, ребенка изъяли. Родители долго боролись за то, чтобы ребенка вернули обратно в семью, а история прогремела на весь мир.

Франция: У родителей-драчунов отбирают детей на год-два

Во Франции сообщить «куда следует» о том, что ребенок подвергается физическому и психологическому насилию не только моральный долг граждан, но и их обязанность. Более того, тот, кто это не сделает, может загреметь за решетку или отделаться внушительным штрафом в размере более 45 тысяч евро — это в лучшем случае. В худшем — государство «молчунам» может предъявить обвинение в неоказании помощи детям, которым угрожает опасность. А за это предусмотрен штраф в 76 тысяч евро или срок до 5 лет.

Что же касается родителей, лишить родительских прав их могут в случае, если ребенок подвергся серьезному физическому насилию и попал в больницу. В остальных же случаях родителей-драчунов не лишают родительских прав, а детей забирают на год-два. Детей отдают или в приемные семьи или в детский дом. Родители могут навещать ребенка.

Израиль: Повысил голос на чадо - лишился ребенка

В Израиле родителям, не говоря уже о посторонних, категорически запрещено, поднимать руку на ребенка. Это предусматривает закон. Согласно этому закону, любой член семьи, подвергающийся насилия, или его родственник, или посторонний человек, знающий о жестоком обращении с детьми в семье, имеет право обратиться в полицию или в социальную службу.

Речь идет не только о рукоприкладстве (физическое насилие - это не только, когда бьют, но и когда толкают, шлепают, отвешивают подзатыльник, встряхивают. ), но и о моральном насилии. Ребенка нельзя обзывать ругательными словами, оскорблять, заставлять долго и унизительно просить прощения, угрожать ему физической расправой, долго не разговаривать с ним и лишать его возможности общаться с другими детьми.

Среди причин для лишения родительских прав встречается и аморальное поведение родителей. Нет, речь не об алкоголизме и наркомании, как вы могли подумать, а о нахождении в присутствии ребенка в нижнем белье.

Америка: Ребенок сам может обратиться в суд, если ему не нравится, как к нему относятся родители

В Америке ребенок с 14 лет может сам обратиться в суд, если его не устраивает, как к нему относятся в семье. В США также действуют «телефоны доверия», позвонив по которым, любой ребенок может пожаловаться на родителей. Соцработники обязаны отреагировать на любую жалобу. Реагируют даже на анонимные жалобы.

В каждом американском штате есть свои социальные программы по защите детей от жестокого обращения взрослых, и отношение к этому вопросу более чем серьёзное. Помимо прочего,сотрудники школ, а также медицинских учреждений обязаны сообщать в социальные службы и компетентные органы о возможных случаях жестокого обращения с детьми даже при малейших признаках чего-либо подобного.

Например, в американской прессе широко освещалась история о том, как подросток пожаловалась одноклассницам на то, что родители не разрешают ей играть с гаджетами столько, сколько ей хочется, и заставляют делать домашнее задание. Те надоумили девочку обратиться к педагогам и пожаловаться на домашнее насилие. Семья оказалось под надзором социальных служб с последующими неприятностями.

Важно!

Очень часто, если органы опеки все же завели процесс по изъятию ребенка, то отстоять свои права будет очень сложно, а консульство и посольство далеко не всегда включаются в этот процесс.

Поэтому отправляясь с детьми даже в туристическую поездку, дважды подумайте, прежде чем кричать на ребенка. И в целом, пора уже отходить от этих варварских принципов воспитания. И учиться воспитывать детей, а не истязать и наказывать, убеждая себя в том, что это и есть воспитание!