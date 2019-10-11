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Эксклюзив: кто может стать новым генеральным прокурором в Молдове
11.10.2019

До конца октября станет известно имя нового генерального прокурора, хотя мы еще не знаем даже, кто будет назначен в комиссию по отбору нового главы Генпрокуратуры в ходе конкурса, инициированного министерством юстиции. 

В правительстве считают, что новый генпрокурор должен быть прежде всего политически независимой фигурой.
Депутат от Демпартии Сержиу Сырбу утверждает, что парламентское большинство в Кишиневе уже решило, кто будет исполнять эту функцию. Об этом он заявил в эфире программы "Logica Puterii" на радио Sputnik Moldova.

"В кулуарах говорят, что эта должность уже распределена, и она будет принадлежать блоку ACUM. На пост генерального прокурора будет назначен человек из гражданского общества и, скорее всего, адвокат, у которого опыт работы не более восьми лет, потому что они не зря изменяли закон", - сказал Сырбу.
Ранее депутат PAS Игорь Гросу, а также социалист Григоре Новак заявили в эфире радио Sputnik Moldova, что новый генеральный прокурор не будет политической фигурой. Министр юстиции Олеся Стамате некоторое время назад заявила, что власти хотят видеть во главе Генеральной прокуратуры по-настоящему честного, независимого и профессионального професионала.

Министерство юстиции объявило конкурс на отбор нового генерального прокурора страны. Заявки на участие в конкурсе можно подать до 20 октября. Конкурс будет проводиться в соответствии с новыми положениями Закона о прокуратуре, который вступил в силу 21 сентября 2019 года.


 
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