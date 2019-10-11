Эксклюзив: кто может стать новым генеральным прокурором в Молдове

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До конца октября станет известно имя нового генерального прокурора, хотя мы еще не знаем даже, кто будет назначен в комиссию по отбору нового главы Генпрокуратуры в ходе конкурса, инициированного министерством юстиции.
В правительстве считают, что новый генпрокурор должен быть прежде всего политически независимой фигурой.
"В кулуарах говорят, что эта должность уже распределена, и она будет принадлежать блоку ACUM. На пост генерального прокурора будет назначен человек из гражданского общества и, скорее всего, адвокат, у которого опыт работы не более восьми лет, потому что они не зря изменяли закон", - сказал Сырбу.
Министерство юстиции объявило конкурс на отбор нового генерального прокурора страны. Заявки на участие в конкурсе можно подать до 20 октября. Конкурс будет проводиться в соответствии с новыми положениями Закона о прокуратуре, который вступил в силу 21 сентября 2019 года.
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