На всей территории страны пройдут дожди

Согласно прогнозу гидрометеослужбы, 11 октября на всей территории Молдовы пройдут дожди. Ветер северо-западный, слабый до умеренного.

В Бричанах и Сороках термометры покажут +15 °С. В Бельцах на градус выше - достигнет +16 °С, в Оргееве +17 °С. В Тирасполе синоптики прогнозируют +18 °С, в Леово +19 °С. В Комрате и Кагуле воздух прогреется до +20 °С.

В Кишиневе днем столбики термометров покажут +18 °С. В выходные дни в Молдове ожидается переменная облачность, днем столбики термометров покажут от +20 °С до +25 °С.