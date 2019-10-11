В Кишиневе прощаются с погибшей водительницей Porsche

Светлана Унгуряну будет похоронена сегодня на одном из столичных кладбищ. У молодой женщины остался несовершеннолетний сын.

С раннего утра в подъезде многоэтажного дома, где жила Светлана, появились цветы, на одном из венков трогательная надпись "Дорогой дочери и маме".

Примечательно, что жила Светлана всего в нескольких кварталах от места злополучного ДТП.

34-летняя женщина скончалась в больнице утром 8 октября. Врачи на протяжении недели боролись за ее жизнь.

Вчера известный в Молдове блогер Евгений Лукьянюк заявил, что готовится зловещая фальсификация: Светлана Унгуряну якобы не скончалась, а вместо нее будет похоронен другой человек. По словам блогера, у Светланы были проблемы с позвоночником и 11 сломанных ребер, но ее готовятся вывезти из страны, чтобы она не понесла ответственность за совершенное ДТП. Однако уже сегодня Лукьянюк принес свои извинения, так как информация оказалась ложной.

Напомним, что серьезная авария произошла 30 сентября в столичном секторе Буюканы. Автомобиль марки Porsche врезался в троллейбус. Один человек погиб на месте, еще один скончался в больнице, более 20 получили травмы. Результаты экспертизы показали, что женщина, управлявшая автомобилем Porsche, была в состоянии алкогольного опьянения. Ранее она уже попадала в ДТП и неоднократно садилась за руль в нетрезвом виде.

В больнице по-прежнему остаются госпитализированными 6 человек, пострадавших в результате ДТП.