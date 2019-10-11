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Дьяков: Находясь у власти, ДПМ не устояла перед искушением подчинять
11.10.2019

Оказавшись в правительстве, Демократическая партия не устояла перед искушением контролировать и подчинять, и это сыграло свою роль.

Такое признание сделал почетный председатель ДПМ Дмитрий Дьяков в эфире передачи «Секреты власти» на телеканале Jurnal TV.

«Тот факт, что ДПМ взяла на себя ответственность в тотальном политическом кризисе, создала правительство и смогла стабилизировать атмосферу в Республике Молдова, является позитивным моментом. Была установлена дисциплина, началось выполнение запланированных задач. Однако была и вторая, не слишком позитивная сторона, учитывая влияние партии, и тот факт, что мы оказались одни в правительстве, все это привело к диспропорциональности.

Не смогли устоять перед искушением, возникло желание попытаться более жестко подчинить некоторые учреждения. Не было никакого баланса, и это сыграло свою роль. С одной стороны, была внутренняя дисциплина. Мы много говорим о господине Плахотнюке, но он заставил институты работать. Но было также искушение дисциплинировать, контролировать, вот как появилась эта диспропорциональность», - сказал Дьяков.


 
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