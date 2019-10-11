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Выдан ордер на арест Влада Плахотнюка
11.10.2019

Суд сектора Чеканы выдал ордер на 30-дневный превентивный арест на имя бывшего лидера Демократической партии Влада Плахотнюка.

По решению суда, срок 30 суток превентивного ареста будет исчисляться с момента его ареста, сообщает tv8.md

Решение судей может быть обжаловано в Апелляционном суде в течение трех дней.

Напомним, что вчера, 10 октября, прокуроры потребовали выдать мандат на 30-дневный арест экс-лидера Демократической партии Молдовы Влада Плахотнюка.

Глава прокуратуры антикоррупции Виорел Морарь сообщил, что по делу об отмывании денег в особо крупных размерах, в котором у Плахотнюка статус подозреваемого, уже арестован на 30 суток один человек. Морарь не назвал его имени, но уточнил, что этот гражданин управлял компанией, вовлеченной в схему отмывания денег.


 
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