Филип: Нынешний режим принес хаос в страну

Председатель ДПМ Павел Филип сообщил о злоупотреблении нового правительство в отношении кандидатов-демократов на всеобщих местных выборах 20 октября.

"С приходом к власти нового режима, он начал войну не на жизнь, а на смерть с членами ДПМ. Наши кандидаты, мэры и советники запуганы и подвергаются преследованиям. Наши члены и сторонники со всей страны находятся под угрозой того, что они будут изгнаны, если они будут вовлечены в избирательную кампанию в поддержку Демократической партии. Некоторые даже отказались баллотироваться в местные советники, опасаясь потерять работу, потому что им угрожали", - рассказал Павел Филип, передает publika.md

Та же Филип заявил, что в предвыборной кампании открывают заказные уголовные дела: "В ходе избирательной кампании открываются уголовные дела на заказ, а также снятие иммунитетов. За все это время новая власть только политизирует правоохранительные органы".

Более того, по словам Павла Филипа, и парламентская фракция ДПМ подвергается дискриминации.

"Депутаты ДПМ не приглашаются для участия в официальных заседаниях, они не направляются в составе делегаций за границу, их не принимают в так называемые парламентские комиссии по расследованию, а наши предложения даже не включаются в повестку дня", - сказал Филип.

Павел Филип сказал, что люди недовольны тем, что делает новое правительство: "Те, кто у власти, приостановили социальные проекты, запущенные ДПМ. Люди начинают опасаться за свою безопасность, а улицы стали опасны для жизни. Мы видим аварии, погибших, раненых. Нынешний режим принес хаос в страну. Предприниматели закрывают своих компании, инвесторы больше не хотят инвестировать, а диаспора не спешит возвращаться домой".

"Ни я, ни мои коллеги не сдадимся. Мы не будем молчать, как мы это делали раньше. У каждого мэра ДПМ есть свои достижения, результаты работы за три с половиной года. У нас есть причины идти на выборы, несмотря на угрозы. Люди заслуживают команду, которая знает, как управлять страной, и это ДПМ. Мы продемонстрировали это фактами, а не словами ", - подытожил Филип.