Главная Руслана Кодряну вновь исключили из предвыборной гонки за должность мэра столицы Руслана Кодряну вновь исключили из предвыборной гонки за кресло мэра Кишинева. Высшая судебная палата отклонила постановление Апелляционной палаты и оставила в силе вердикт первой инстанции. С запросом в ВСП обратился ЦИК и Окружная комиссия. Бывший и.о. генерального мэра столицы Руслан Кодряну является единственным независимым кандидатом в мэры Кишинёва. Он представил более 10 тысяч подписей. Кишинёвский окружной избирательный совет решил, что около 800 из них недействительны. ЦИК и суд Рышкановки согласился с этим, но Апелляционная палата посчитала, что Кодряну можно регистрировать.

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