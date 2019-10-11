Руслана Кодряну вновь исключили из предвыборной гонки за должность мэра столицы

Руслана Кодряну вновь исключили из предвыборной гонки за кресло мэра Кишинева. Высшая судебная палата отклонила постановление Апелляционной палаты и оставила в силе вердикт первой инстанции.
С запросом в ВСП обратился ЦИК и Окружная комиссия.
Бывший и.о. генерального мэра столицы Руслан Кодряну является единственным независимым кандидатом в мэры Кишинёва. Он представил более 10 тысяч подписей. Кишинёвский окружной избирательный совет решил, что около 800 из них недействительны. ЦИК и суд Рышкановки согласился с этим, но Апелляционная палата посчитала, что Кодряну можно регистрировать.