Руслан Кодряну прокомментировал решение ВСП исключить его из предвыборной гонки

Бывший исполняющий обязанности мэра столицы Руслан Кодряну прокомментировал решение Высшей судебной палаты (ВСП) об его исключении из предвыборной гонки.

"За закрытыми дверями и четкими директивами Высшая судебная палата постановила, что ЦИК был прав, когда не признал 797 подписей, потому что ручки были разных цветов. Очевидно, надо было использовать только красный или желтый!

"Изменения" в Молдове ощущаются! Используем административный ресурс. Устраняем неудобных кандидатов в судебном порядке. Аннулируем 797 человек и их желание что-то изменить.

Делайте выводы сами. Я убежден в том, что граждане ждут решения серьезных проблем, с которыми они сталкиваются ежедневно, а не таких политических игр! И я продолжу фокусироваться на этом", - написал Кодряну в Facebook.