Попшой: Плахотнюк покинул страну на машине Андронаки

Депутат Михай Попшой рассказал в интервью о деятельности Комиссии по расследованию, заявив, что Владимир Плахотнюк и Илан Шор покинули Республику Молдова через приднестровский участок государственной границы.

По словам председателя Комиссии по расследованию, Владимир Плахотнюк для того, чтобы покинуть страну, использовал автомобиль «своего коллеги и соратника» Владимира Андронаки, сообщает jc.md

Комиссия по расследованию, созданная 18 июня, должна была представить отчет в парламент в течение 120 дней, после чего депутаты продлили срок на 60 дней. Отчет будет представлен до 18 ноября.

Журналисты поинтересовались у председателя комиссии о том, что на самом деле произошло в период с 8 по 14 июня этого года, чего не знают граждане об этом периоде.

"Период с 7 по 14 июня, безусловно, останется темной страницей в истории Республики Молдова. События той "горячей недели" заставили нас понять, что дальше так продолжаться не может.

На самом деле, мы должны понимать, что, когда полномочия государства по принятию решений были сосредоточены в одном офисе, а органы юстиции и силовые структуры государства были преобразованы в секретариаты по требованию организованной группы, этим актерам театра абсурда ничего не оставалось, кроме как действовать так, как они действовали.

Ночью они писали жалобы в Конституционный суд, днем редактировали решения Конституционного суда, а вечером спешили их исполнять", - отметил Попшой.

Депутат ответил и на вопрос о том, скольких высокопоставленных лиц, государственных служащих и сотрудников силовых структур смогли заслушать в Комиссии по расследованию с момента ее создания.

"Комиссия по расследованию допускает, что в качестве свидетеля может выступать любое лицо, владеющее информацией о факте или обстоятельстве, которое может послужить для расследования дела.

Чтобы составить список конкретных лиц, которые должны быть заслушаны, члены Комиссии встречались на нескольких подготовительных заседаниях. Именно на заседаниях они определяли, какие лица будут приглашены на слушания.

К настоящему времени Комиссия по расследованию разослала приглашения примерно 30 нынешним и бывшим должностным лицам, государственным служащим, бывшим сотрудникам силовых структур, людям, которые играли прямую или косвенную роль в попытке Демократической партии организовать государственный переворот", - добавил Попшой.

Также Михай Попшой ответил на вопрос о том, какие действия Комиссия предпримет по отношению к тем людям, которые отказались прийти на слушания.

"Некоторые из приглашенных отсутствовали на слушаниях по субъективным причинам. Им, наверное, есть что скрывать. Нет ничего удивительного в том, что Демократическая партия отказалась присутствовать на слушаниях. Бросить вызов воле народа и праву каждого гражданина узнать правду о том, кто это на самом деле пытался остаться у власти любой ценой - это в их стиле.

Конечно, в конце концов, Комиссия по расследованию предоставит доклад на пленарном заседании. Этот отчет будет передан в правоохранительные органы. Соответствующие учреждения решат, какой статус предложить тем, кто отказался явиться на слушание. После этого к ним могут быть применены законные рычаги воздействия для получения показаний по уголовному делу", - добавил депутат.

Журналисты поинтересовались также и о том, удалось ли Комиссии по расследованию собрать достаточные доказательства, на основании которых лица, спровоцировавшие политический кризис 8-14 июня, могут быть привлечены к ответственности.

"Задача Комиссии по расследованию состоит не в сборе доказательств, а в выяснении фактических и правовых обстоятельств произошедших событий. В первую очередь, мы должны довести до общественного мнения и каждого гражданина соответствующие аргументы и четкие доказательства того, что некоторые представители Демократической партии пытались остаться у власти любой ценой, спровоцировав серьезный политический кризис.

Попшой рассказал и о том, как Шор и Плахотнюк смогли покинуть страну.

"По предварительной информации, которой мы владеем, Владимир Плахотнюк и Илан Шор покинули Республику Молдова через приднестровский участок государственной границы. Согласно информации, Плахотнюк использовал машину своего коллеги и соратника Владимира Андронаки" - отметил депутат.