Размер пенсий в Молдове увеличился, а число их получателей – сократилось

По данным Национальной кассы социального страхования (НКСС), на 1 октября текущего года средний размер пенсии в Молдове составил немногим более 1899 леев (около 108 долларов).

По сравнению с началом года он вырос на 190 леев, в то же время число получателей пенсий сократилось на 3,5 тысячи человек – с 703,9 тыс. до 700,4 тыс., передает bloknot-moldova.md

Большая часть бенефициаров – 528,1 тыс. человек – получают пенсию по возрасту, среднее значение которой составляет 1840 леев. Еще 123,3 тыс. жителей республики получают пенсии по инвалидности - в среднем 1431 леев. У 546 человек пенсии свыше 8645 леев, а 57 человек получают пенсии по возрасту в размере 972 леев. Немногим больше пенсия по случаю потери кормильца – 990 леев, ее получают 11,1 тыс. человек.

В то же время на конец сентября увеличилось число получателей государственных пособий. Если на начало года их было 61,2 тыс. человек, то на 1 октября их число достигло 65,7 тыс. человек. Размер пособия колеблется от 215 леев лицам, достигшим пенсионного возраста, до 737 леев, начисляемых инвалидам до 18 лет.

Пособие по воспитанию ребенка до трех лет для застрахованных лиц равняется 1706 леев, и почти втрое меньше (640) – для не застрахованных лиц. Причем последним оно выплачивается только до 1,5-2 лет. Государство также выплачивает единовременное пособие по рождению каждого ребенка в размере 7,9 тыс. леев.

По данным НКСС, минимальный размер пенсии по возрасту в республике составляет 1709 леев (менее 100 долларов). Однако многие старики жалуются, что их пенсии гораздо меньше этого установленного минимума.