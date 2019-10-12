Источник: налоговики помогают iTaxi выжить «Яндекс.Такси» из Кишинева

Михаил Генчу

Налоговики участвуют в рейдерском захвате такси-индустрии Кишинева? Заслуживающий доверия, но пожелавший остаться неназванным источник «Блокнот Молдова» рассказал о том, как одна популярная фирма такси «топит» другую, переманивая водителей «добровольно-принудительным» способом. – На заправках на прошлой неделе были проверки таксистов.

На каждой из заправок налоговая служба разместила своих инспекторов, которые проверяют исключительно таксистов. Помимо налогового инспектора, сразу после проверки к водителю подбегают представители iTaxi и пытаются переманить его в свои ряды, предлагают сотрудничество с единственным условием – убрать с автомобиля все признаки бренда «Яндекс.Такси».

Кажется, эта акция происходит по инициативе конкурента, имеющего сильные рычаги в налоговой службе и Национального агентства автотранспорта, - рассказал собеседник. Он также отметил, что крайне прискорбно выглядит тот факт, что не все компании готовы вступать в честную конкуренцию, используя админресурс.