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Майя Санду впервые посетила Гагаузию с тех пор, как она стала премьер-министром
12.10.2019

Объездная дорога вокруг города Комрата и единственная школа с преподаванием на румынском языке в Гагаузии стали одними из целей визита, который премьер-министр Майя Санду совершила в Гагаузию 11 октября, передает IPN.

Согласно пресс-релизу Правительства, Майя Санду посетила рабочую площадку объездной дороги города, которая будет иметь длину 18,3 км, а стоимость проекта оценивается в 30 миллионов евро, предложенных Европейским инвестиционным банком. Работы начались в феврале 2019 года и должны быть завершены в январе 2022 года. „Я надеюсь, что реализация этого проекта станет положительным примером. У нас много дорог, подлежащих ремонту. Таким образом, компании, которые докажут, что выполняют свои договорные обязательства, имеют шанс выиграть другие контракты в Республике Молдова. В ближайшие годы мы продолжим инвестировать в ремонт дорог, выделяя деньги из государственного бюджета, а также за счет внешних доноров”, - сказала Майя Санду.

Майя Санду также приняла участие в мероприятии, связанном с 55-летием основания теоретического лицея имени Николая Третьякова, в котором  обучаются более тысячи учащихся. Согласно пресс-релизу, премьер-министр поздравила учителей и поблагодарила их за их профессиональную преданность и за их инвестиции в образование будущих поколений.

Премьер-министр принесла хорошие новости учащимся и преподавателям лицея имени Михая Эминеску, единственного учебного заведения в Комрате с преподаванием на румынском языке: Правительство Румынии одобрило выделение около 780 тысяч леев из Программы помощи для Республики Молдова, деньги, необходимые для строительства школьного здания рядом с лицеем. Таким образом, через несколько месяцев начнется строительство здания. В то же время вклад гагаузских властей на эти цели составит около 9 миллионов леев.

Майя Санду побеседовала также  с руководителями местных органов власти  автономного региона Гагаузии. „Я работаю с органами местного  публичного управления с 1994 года, но никогда ситуация не показалась мне столь сложной. Я поняла, что приоритеты вашего региона точно такие же, как и у всей страны: рабочие места, более высокие зарплаты, качественные услуги. Мы прилагаем все усилия, чтобы создать эти условия для всех граждан Республики Молдова, и прилагаем все усилия, чтобы добиться этого как можно скорее”, - сказала Майя Санду.

Согласно пресс-релизу, на встрече с башканом Гагаузии Майю Санду попросили провести заседание Правительства в Гагаузии. Со своей стороны, Майя Санду заверила, что в ближайшее время будет завершен план действий высшего органа исполнительной власти относительно автономного региона, а затем в Гагаузию будет проведен визит со всей правительственной командой.
 


 
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