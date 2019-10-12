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Экономика
Россияне собираются побороться с Ротшильдами за кишиневский аэропорт
12.10.2019

Российский холдинг «Новапорт» сохраняет интерес к аэропорту Кишинева и ждет от правительства Молдовы объявления конкурса.

Об этом журналистам сообщил совладелец холдинга Роман Троценко, передает корреспондент politnavigator.net.

«Да, у нас интерес есть, если они для себя какое-то решение сформулируют: они поддерживают старую концессию, они выдвигают новую концессию… Пусть они сами определятся. Мы уже будем встраиваться в тот процесс, который правительство страны для себя посчитает целесообразным. Если они конкурс объявят, мы примем в нем участие», — сказал Троценко.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон не исключил приход российских инвесторов в международный аэропорт Кишинева и порт на Днестре Джурджулешты. При этом он напомнил, что аэропорт нужно вернуть в собственность государства. Сейчас он находится в концессии у компании, с недавних пор принадлежащей Натаниэлю Ротшильду.

Агентство публичной собственности Молдовы подало иск в суд против компании Avia Invest, которая в 2013 году получила в концессию Международный аэропорт Кишинева. 30 августа компания Avia Invest сменила собственника, 95% ее акций принадлежат теперь NR Investments Ltd Натаниэля Ротшльда. Прошлый собственник олигарх и муж певицы Жасмин Илан Шор бежал из страны.


 
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