Киртоакэ рассказал, как ДПМ отдавала землю Kaufland

Бывший мэр Кишинева Дорин Киртоакэ заявил, что ДПМ внедрилась в проект Kaufland, стараясь взять его под свой контроль.

Об этом Киртоакэ сказал во время политических дебатов с Владимиром Чеботарем на телеканале на PRO TV.

"По какой причине Филип активно рекламировал проект Kaufland?", - спросил Киртоакэ у Чеботаря.

"Он не рекламировал, он давал гарантии в качестве премьер-министра(...) Инвестор хотел уйти, но после вмешательства правительства вернулся, построил и сдал в эксплуатацию", - ответил Чеботарь.

В ответ на это Киртоакэ возмутился:

"Я расскажу, как было. Демократическая партия, Плахотнюк, внедрились в этот проект, украли территорию на Чеканах, которую потом передали фирмам Stayer Болдовича и Lusmecon Гилоша, все они связаны с ДПМ. Те, кто хотел развивать деятельность в Молдове, вынуждены были делать это под "крышей" Демократической партии", - рассказал Киртоакэ.