Решения кандидатов для обеспечения доступности в городе

Информационное агентство IPN определило часть проблем муниципия Кишинёв и поинтересовалось у кандидатов на должность примара столицы, как они намерены их решить.

Кандидат Европейской народной партии Думитру Цыра считает, что Кишинёву не хватает и всегда не хватало концепции обеспечения доступности. По его словам, здания должны иметь лестницы, пандусы, перила, лифты, а дороги должны быть качественными и долговечными, с тротуарами и велосипедными дорожками, со светоотражающей разметкой и освещением в зонах риска для пешеходов. По словам кандидата, Кишинёву необходимы чёткое видение и стратегия развития, которые учитывали бы и потребности наиболее уязвимых пользователей улиц.

По мнению Думитру Цыры, здание примэрии также нуждается в усовершенствовании. Его входная дверь слишком тяжела для мам с коляской или для людей с ограниченными возможностями. Внутри должны быть установлены пандусы, обеспечивающие доступ на этаж. Также нужен специальный санитарный блок и другие решения, связанные с доступом и удобством граждан. „Все эти действия являются минимальными условиями, которые следует обеспечить в обязательном порядке”, - считает кандидат от ЕНПМ.

Думитру Цыра выступает за развитие партнёрских отношений с резидентами и хозяйствующими субъектами. „Только за счёт тесного сотрудничества мы сумеем осуществить эффективное планирование улиц. Для их содержания нам нужна программа, с помощью которой члены местного сообщества и волонтёрские группы отслеживали бы состояние улиц”, - пояснил кандидат.

Касательно финансирования кандидат от Европейской народной партии отметил, что примэрия муниципия Кишинёв располагает достаточными средствами как для переоборудования входов в государственные учреждения и изменения их высоты, так и для мер по повышению безопасности и комфорта пешеходов, таких как тактильная тротуарная плитка или звуковые светофоры. „Проблема заключается в плохом управлении этими ресурсами и в воровстве из муниципального бюджета”, - заявил Цыра.

Кандидат от партии „Европейские левые” Виталий Возной считает, что предыдущие местные власти очень мало заботились о людях. Возной намеревается „исправить эту несправедливость”, снабдив все пешеходные переходы тактильной тротуарной плиткой и специальными светофорами для людей с нарушениями слуха, а также пандусами для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Кроме того, кандидат намерен установить пандусы на входах во все парки и государственные учреждения и провести переговоры со столичными хозяйствующими субъектами о том, чтобы они поступили аналогично. Застройщиков недвижимости также будут контролировать в целях соблюдения и применения ими стандартов доступности.

Кандидат отмечает, что он не может обещать быстрого расширения площадей с тактильной тротуарной плиткой или быстрого увеличения числа звуковых светофоров, но будут проведены дискуссии по поводу соответствующего проекта, с запланированным бюджетом и планом действий. „Мы не исключаем возможности того, что хозяйствующие субъекты пожелают присоединиться к нашей инициативе. Мы намерены организовать надлежащие конкурсы для отбора наилучших предложений и, конечно же, осуществить необходимые закупки в строгом соответствии с законом”. Виталий Возной заверяет, что все процедуры будут осуществлены прозрачно, им будут предшествовать консультации с экспертами, представителями организаций по защите прав лиц с особыми потребностями.

Виталий Возной добавил, что он намерен постепенно заменить старые троллейбусы и автобусы на новые, с пандусами и низким полом. Он предложит изменить законодательство, чтобы обязать частных перевозчиков эксплуатировать и транспортные средства, оборудованные для людей с особыми потребностями. Что касается здания примэрии, то кандидат берёт на себя обязательство успешно завершить проект по установке лифта.