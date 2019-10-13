Обстановка в Молдове накаляется: возможны быстрый распад коалиции, двоевластие и возвращение Плахотнюка

На это указывают некоторые события, которые произошли в стране 8 октября и позже. До создания коалиции и двоевластия, установившегося в Молдове в начале июня, представители блока ACUM рисовались несгибаемыми борцами с режимом Плахотнюка и народными заступниками. Они были столь гневны и решительны, что у многих даже не закрадывалась мысль, что эти люди, получив власть, первым делом усядутся в удобные начальственные кресла, начнут пускать политические пузыри и строить коварные планы.

Скрытый план ACUM

Нужно сказать, что народ был слеп. Он так хотел перемен и наказания воров и бандитов, которые с партбилетами ДПМ нагло захватили государство и грабили всех, что выдавал желаемое за действительное. А ведь нужно было внимательно изучить досье лидеров блока и понять, способны ли эти люди глядя на компас определить где «север», «юг», «восток» и «запад»? Не посадят ли они корабль на мель, встав у руля?

Увы, ошиблись очень многие, если не все, полагая, что воры будут немедленно брошены за решетку, в экономике будет наведен порядок, остановлен рост цен и тарифов, запущены социальные проекты, призванные остановить исход населения и улучшить жизнь беднейших слоев. Но не была сделана даже самая малость – закон о выплате украденных миллиардов рядовыми гражданами остался в силе.

Конечно, все понимали, что ПСРМ и ACUM будет очень сложно договариваться. Но и самые прозорливые могли не догадываться, что правая часть коалиции, ACUM, займется реализацией скрытого плана, суть которого - возвращение ДПМ во власть.

У ПДС и ДПМ общие цели

Подобный вывод может показаться очень спорным и даже невероятным. Но на вещи следует смотреть трезво.

Первым делом нам нужно вспомнить высказывание лидера ПДС Майи Санду. Она говорила, что не исключает в будущем союза с ДПМ. Безусловно, без Плахотнюка. Ведь, по сути, у ПДС и ДПМ одна программа. Она включает стратегическое партнерство с США, ориентацию на МВФ и ассоциацию с ЕС, интеграцию с Румынией (совместные заседания правительств, объединение газовых и энергосетей, формирование единого информационного и культурного пространства и др.), развитие отношений с НАТО, и даже борьбу с коррупцией.

Разве не ДПМ раскрыла преступные схемы мэра столицы Киртоакэ и министра транспорта Киринчука? Разве демократы не голосовали за отставку коррупционного правительства Филата? Да, все это было лишь устранением политических конкурентов, но не только. Другими словами, если ДПМ очистится, избавится от своего токсичного «хозяина», то почему бы и нет?

Американский «обком» против уничтожения ДПМ

Существуют недвусмысленные свидетельства того, что вся эта тягомотина, в которую превратилась «деолигархизация», была лишь реализацией установок «кураторов» из США. Никаких «революционных методов», люстраций и зачисток.

Ведь если иметь в виду огромный массив преступных схем, реализованных правительством Плахотнюка-Филипа, чудовищную коррупцию в правоохранительных и контролирующих органах, включая генпрокуратуру, присутствие криминала на всех уровнях власти, то по фактам ДПМ следовало бы запретить и признать криминальной группировкой. Но это не было сделано.

В ACUM отдают себе отчет, что коалиция с социалистами - явление временное. Задачи, политические ориентиры «партнеров» не совпадают, поэтому в определенный момент понадобится иной союзник, близкий по духу. И можно не сомневаться, что одним из таких компаньонов по коалиции будет ДПМ. Кто станет другим, также понятно – насильно коагулированный блок унионистов.

Почему демократов только «щиплют», а не объявляют их вне закона, также должно быть понятно. Режим Плахотнюка был создан США, поддержан ими и являлся хорошей «ширмой» для реализации американских интересов. Чрезмерная криминализация ДПМ неизбежно ставит вопрос о роли и покровительстве Вашингтона в создании и функционировании правительства Плахотнюка-Филипа, а по сути ОПГ.

Плохой и хороший полицейский

А что социалисты и президент? Для правильного понимания ситуации нужно уточнить несколько важных моментов.

Что разрушило «крепость» Плахотнюка? Окончательное решение социалистов формировать коалицию только с блоком ACUM. Именно поэтому угрозы мафиозного типа и шествия демократов целью имели президентуру. Когда возникло двоевластие, единственным государственным органом, чью легитимность нельзя было поставить под сомнение, оказался институт президента. Поэтому роль Игоря Додона в смещении Плахотнюка оказалась особенной. И тогда, и сегодня информационная машина ДПМ молотит именно главу государства. Почему?

Социалисты и Додон настойчиво выступают за укрепление и развитие отношений с Россией. А именно Россия заводит на Владимира Плахотнюка одно уголовное дело за другим. И преступления, в которых обвиняют беглого молдавского олигарха, входят в категорию особо опасных. Усиление позиций ПСРМ и России в Молдове означает ужесточение мер по отношению к Плахотнюку и ДПМ. Таким образом мы получаем знакомую картину: «плохой полицейский» - Додон (Москва), и «хороший полицейский» – Санду ( Вашингтон). Безусловно, это упрощение ситуации, и мы говорим лишь о моделях поведения или ролях. На деле все намного сложнее.

Наступает переломный момент

И вот 8 октября наступает переломный момент. События в Молдове завертелись так, как будто кто-то невидимый нажал на кнопку «пуск».

Антикоррупционная прокуратура вызвала экс-председателя ДПМ Влада Плахотнюка на допрос в качестве подозреваемого в уголовном деле об отмывании денег в особо крупных размерах. Прокуроры объявили Плахотнюку, что если он «не явится без указания веских причин, то будет оштрафован или доставлен на допрос силой».

Что интересно? В республике никто не знает, где именно сейчас находится Плахотнюк. Его бывшие товарищи по партии, в частности, Филип, утверждают, что не имеет понятия, где прячется олигарх, и постоянных контактов с ним не поддерживают. И, тем не менее, на следующий день к прокурору Александру Чернею заявляется адвокат Плахотнюка Владислав Рошка. Он просит отложить собеседования на три недели, чтобы «чтобы Владимир Плахотнюк мог присутствовать на них лично».

Политическая месть или скрытые цели?

Что в этой ситуации обращает на себя внимание?

Первое. Прокуроры не знают о местонахождении экс-лидера ДПМ и отправляют повестку на деревню дедушке. Но адвокат подозреваемого приходит к прокурорам с точными инструкциями от Плахотнюка.

Второе. Стороны договариваются, что Влад Плахотнюк прибудет на допрос лично, но через три недели. Неожиданно затем прокуроры ужесточают свою позицию и требуют превентивного 30-дневного ареста Владимира Плахотнюка. И суд сектора Чеканы удовлетворяет данный запрос. Решение суда может быть опротестовано, но каковы будут действия в этой ситуации Плахотнюка точно не известно. Скорее всего, решение об аресте будет представлено актом политической мести, а использование прокуроров и судов – инструментом для достижения данной цели.

В настоящее момент существует несколько объяснений, почему прокуроры действовали именно таким образом. Ведь бывший лидер ДПМ обещал самостоятельно явиться на допрос через три недели. Пока что точно можно лишь утверждать, что существует некий план с определенными целями. Однако сложно сказать, кто именно за ним стоит.

Хорошо срежиссированный спектакль

Но вернемся к другим удивительным событиям 8 октября, взбудоражившим молдавское общество.

В самый разгар борьбы за пост столичного градоначальника как гром среди ясного неба появилась новость: АП отменила решение годичной давности о признании недействительными выборов генерального примара Кишинева. И Андрей Нэстасе, один из основных конкурентов сегодня и победитель прошлогодней гонки, объявляет себя законным мэром столицы.

Удивительным это событие делает множество интересных моментов.

Первое – практическая бесполезность решения суда. Ведь официально объявлены новые выборы, и они не могут быть отменены.

Второе. Решение принимают те же судьи, которые в 2018 году признали выборы недействительными.

Третье. А что делать с решением Высшей судебной палаты? Оно пока не отменено.

Четвертое. Как быть с решением судьи Родики Бердилэ, которая аннулировала голоса столичных избирателей? Понесет ли она наказание, как и судьи АП Кишинева?

Пятое. Отменено ли решение ЦИК, признавшее выборы в Кишиневе в 2018 году недействительными? Не только победу Нэстасе, но и сами выборы, первый и второй тур. В этой связи имел ли Андрей Нэстасе право объявлять себя действующим мэром, уходить в отставку, а также отказываться от более чем годичной зарплаты, которую ему никто не начислял?

И главное. В чем же смысл всей этой акции, напоминающей хорошо срежиссированный спектакль?

Филип утирает слезу, Дьяков курит фимиам

Конечно, существует официальное объяснение: решение АП Кишинева вызвано вердиктом ЕСПЧ. Но нюансы, описанные выше, заставляют сомневаться, что официальная версия событий – главное.

Очень похоже, что решение АП – лишь отдельный элемент масштабной кампании реабилитации ДПМ и отмыванию изрядно запачканной физиономии этого политформирования.

Любопытно, что обеление образа демократов происходило, в том числе, в СМИ, близких к ACUM. Так, в программе «Политика» на канале TV8 Павел Филип предстает чуть ли не жертвой решения об отмене результатов выборов генпримара Кишинева. Правая рука Плахотнюка расчувствовался и сообщил, что это стало для него последней каплей: «Я не мог найти логического обоснования тому, почему это произошло». Филип, по его словам, был готов покинуть свой пост и уйти из политики. Хотя пикировки с евроструктурами в тот период ставят под сомнение сегодняшнюю версию чувствительных излияний экс-премьера.

А на канале Jurnal TV осветлением образа олигарха уже занимался сам «эталон» молдавской политики, почетный председатель ДПМ Дмитрий Дьяков. Он убеждал аудиторию: «Принципы организации правительства времен Плахотнюка будут полезны нынешним властям. Плахотнюк обладает необычайно позитивными качествами. К ним относится внутренняя дисциплина. Но есть и негативные - это контроль. Но «для такой страны, как РМ, у которой много проблем, очень важно, чтобы в органах исполнительной власти государства была дисциплина…».

Не злоумышленник, а «свидетель»

Однако самое главное послание обществу – другое. «Плахотнюк больше не хочет заниматься политикой». И это Филипу по телефону якобы сказал сам беглый олигарх. Что очень важно, сейчас Влад Плахотнюк никак не участвует в делах партии. И из-за этого якобы даже возникли финансовые проблемы. Словом, общество усиленно убеждают, что ДПМ – это не «волк в овечьей шкуре», а команда честных людей, отказавшихся от тех своих бывших товарищей, кто запятнал себя и партию.

А как же действия прокуроров, якобы готовых бросить бывшего главу ордена демократов за решетку? Не является ли все это спектаклем, призванным сделать общую картину убедительной?

Такую версию, увы, пока нельзя исключить. Тем более, что политологи, близкие к демократам, уже объявили, что в США Плахотнюк выступает важным свидетелем в деле так называемого «российского ландромата». И эту информацию, по словам Романа Михаеша, подтвердил беглый силовик Гофман и даже сам Нэстасе. Информация опять же была представлена телеканалом TV8.

Как известно, Москва именно Плахотнюка обвиняет в организации молдавской схемы незаконного вывода миллиардов из России, в том числе средств госпредприятия. Так Влад Плахотнюк из злоумышленника под крышей США превращается в важного «свидетеля». И угрозы ареста олигарха могут быть для него очень полезными, так как в США существует программа защиты свидетелей. А это совсем иной статус и куча уникальных возможностей быть неуязвимым.

Удар мечом

Очень важно, что одновременно с началом кампании обеления ДПМ Майя Санду решила обострить конфликт с социалистами. Она делает резкое заявление в ответ на предложение Игоря Додона пересмотреть нынешний состав правительства и укрепить его более подготовленными кадрами. Ответ премьера был как удар мечом: мнение президента имеет такое же значение, как и мнение обычного гражданина. Кому быть министром, а кому нет, решает она сама.

Действительно ли мнение президента Молдовы ничего не значит? Но тогда зачем в ACUM требовали, чтобы Игорь Додон подписывал коалиционное соглашение? Или Майя Санду не знает, что мнение Игоря Додона и ПСРМ всегда совпадает?

Конечно, она все это хорошо знает. И могла ответить более дипломатично, умно, да и прагматично, так как хорошо известно, что негативно оценивают деятельность ее правительства большинство граждан страны, а не только Игорь Додон. Но, по-видимому, существуют определенные сроки (возможно оговоренные за океаном), когда блок ACUM объявит о выходе из соглашения с ПСРМ.

Как политик Майя Санду сейчас находится на взлете, и не в ее интересах затягивать «противоестественное сожительство» с социалистами. Тем более, что после местных выборов ситуация может резко измениться.

Возвращение ДПМ

Как сообщил директор ADEPT Игорь Боцан, у ДПМ на местных выборах - 329 кандидатов в примары. У ПСРМ - 130, а у ACUM - 114. Кандидаты от демократов в большинстве своем – это действующие руководители. А практика показывает, утверждает эксперт, что более половины действующих примаров побеждают на выборах.

И это значит, что ДПМ по-прежнему будет держать провинцию в своих руках, что очень важно во время досрочных выборов в парламент. Победа демократов станет катализатором событий. И мы, возможно, увидим очень быстрый распад коалиции, досрочные выборы и формирование новой, уже проевропейской власти, без ПСРМ. Или попытку вновь спровоцировать двоевластие с участием ДПМ и даже возвращение Плахотнюка в Молдову. Уже через три недели.

Больше всех этому будет радоваться Илан Шор.

Сергей ТКАЧ