На берегу озера в парке "Ла извор" собрали 30 мешков мусора

В канун дня города Кишинева сотрудники ИТ-компании столицы вместе с волонтерами „Hai Moldova” и учащимися лицеев имени Джеордже Менюка и Елены Алистар навели порядок в парке „Ла извор”, сектор Буюкань, и на берегу реки Бык, от пересечения с улицей Петру Рареша, сектора Рышкань, где неподалеку находится озеро.

Отвечая на вопрос IPN, волонтер „Hai Moldova” Кэтэлина Хаснаш сказала, что вместе с 15 другими членами команды за один час им удалось собрать более 30 мешков мусора на берегу озера в парке „Ла извор”. По словам Кэлэлины Хаснаш, берег озера превратился в настоящую свалку, люди безжалостно выбрасывают посуду одноразового пользования, бутылки, другие отходы. Участники акции обнаружили в земле бутылку с вином.

Преподаватель биологии лицея имени Джеордже Менюка столицы Лилия Быткэ рассказала для IPN, что около 80 учащихся 8–12-х классов лицеев имени Джеордже Менюка и Елены Алистар прибыли сюда, чтобы очистить реку Бык и озеро на улице Албишоара. Участникам акции удалось собрать десятки мешков с полиэтиленовыми пакетами, бумагой и других отходов, которые граждане не должны выбрасывать, так как они загрязняют озеро.

Примэрия муниципия Кишинева начала 30 сентября осеннюю санитарную кампанию, которая продлится до 8 декабря. Жители столицы и экономические агенты информированы о необходимости раздельного сбора и хранения отходов, недопущения поджога растительных отходов, поддержания чистоты вокруг жилых домов и территорий вокруг зданий, которыми они управляют.