Страсти вокруг «Элата»: разоблачительные документы

Грязные деньги «Элата» - расследование продолжается. В распоряжение корреспондента «Блокнот Молдова» поступили документы, проливающие свет на факт долга Ларисе Нефедкиной со стороны рейдеров, захвативших активы торгового центра «Элат».

Речь идет о доверенности, которую в 2014 году написал тогдашний владелец «Элата» Леонид Волнянский на имя Ларисы Нефедкиной. Доверенность дает право Ларисе Нефедкиной представлять Волнянского в качестве акционера ООО «Elat Rent-Service» и распоряжаться принадлежавшими ему 13 % акций. Как ранее сообщила Нефедкина, Волнянский пошел на этот шаг, будучи должен ей немалую сумму денег, о чем в 2014 году было составлено нотариально заверенное обязательство. Де-факто же, Лариса Нефедкина не смогла воспользоваться своим правом, отраженным в доверенности, так как любые ее действия по участию в управлении «Elat Rent-Service» блокировали Семен Шпигель и Михаил Айзин (одни из лидеров так называемой «еврейской мафии» Молдовы), осуществившие рейдерский захват торгового центра «Элат».

Также Волнянский еще в 2013 году оформил на Нефедкину доверенность получить за него 300 тысяч евро, от должного ему Андрея Гаргалыка, бизнесмена с криминальным прошлым и настоящим.

В 2017 году Андрей Гаргалык, который считается приближенным к криминальному авторитету Григорию Карамалаку по прозвищу Болгар, – был задержан по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах со стороны компаний, которыми он управлял. По данным СМИ, прокуроры установили, что за последние 10 лет компании, контролируемые Гаргалыком от имени Болгара, нанесли государственному бюджету РМ ущерб почти на 3,8 млн леев от неуплаты подоходного налога и более 6,3 млн леев за неуплату НДС. Гаргалык контролирует, в частности, 5-звездочный отель Royal Park в Кишиневе. Через полгода содержания под стражей Гаргалык был освобожден, хотя приговорен к трем годам тюрьмы.

Пресса сообщает, что в 2011 году Леонид Волнянский узнав, что болен раком на четвертой стадии, продал Андрею Гаргалыку свои активы на сумму 2 млн евро, которыми он владел в холдинге «Элат». В сделке фигурирует сумма 1,5 млн евро. Но Гаргалык, после того как получил контроль над активами Волнянского, за них не заплатил. Более того, как сообщила Лариса Нефедкина, эти активы Гаргалык заложил в один из банков, принадлежавших Вячеславу Платону, и взял под этот залог 2 млн евро. Нефедкина подчеркнула, что при сделке Волнянского и Гаргалыка присутствовали компаньон Волнянского Игорь Салагор, а также Владимир Цуркан (не путать с нынешним главой КС – ред.) и Семен Вайнгберг.

Леонид Волнянский скончался в ноябре 2018 года. Он долгое время был собственником торгового центра «Элат», и, по данным СМИ, известен также и как меценат, вкладывавший средства в различные просветительские мероприятия для молодежи, регулярно инвестировал в спорт и образование, в том числе и учреждал ежемесячные стипендии. Волнянский являлся организатором конкурса молодых исполнителей «Звездочка «Элата».

В 2009 году Леонид Волнянский был удостоен государственного ордена Gloria muncii (Орден трудовой славы) с формулировкой «За заслуги в проведении социально-экономических преобразований, вклад в развитие предпринимательства и активную благотворительную и спонсорскую деятельность».

Волнянский эмигрировал в Израиль после возбуждения против него уголовного дела. Суд приговорил его к 9-ти годам лишения свободы за мошенничество в особо крупных размерах. Свою вину предприниматель отрицал и, кроме того, считал, что «Элат» был у него отобран в результате рейдерского захвата. Источники корреспондента «Блокнот Молдова» полагают, что это уголовное дело было заведено на Волнянского необоснованно, а исполнителем этого заказа со стороны Михаила Айзина и Семена Шпигеля стала прокурор Антикоррупционной прокуратуры Адриана Бецишор. Еще одним участником сговора, по данным источников, стал судебный исполнитель с сомнительной репутацией Джордже Боцан.

Этот субъект печально известен и другими правонарушениями. Боцан вместе со своим коллегой Николаем Пашой осуществил незаконный отъем жилплощади у семьи Таборэ с тремя несовершеннолетними детьми. Также Боцан провел выселение семьи Исаенко с двумя маленькими детьми – эти люди стали заложниками преступной схемы по отчуждению принадлежащей им по закону квартиры. В данной схеме участвовал Николай Паша. Оба случая имели место в Кишиневе.

Расследование продолжается

Автор: Николай Костыркин