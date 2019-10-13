В День Города в Кишиневе будут изменены маршруты общественного транспорта

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В воскресенье начнется подготовка центральной улицы столицы к Дню города, который в Кишиневе отмечается 14 октября.
В связи с организацией культурно-художественных мероприятий, посвященных Дню города, начиная с 23:00 воскресенья, 13 октября, и до 6:00 вторника, 15 октября, в Кишиневе будет приостановлено движение транспорта по бульвару Штефан чел Маре, на участке между улицами Измаил и Михай Витязул. В этой связи быдут внесены изменения в маршруты движения общественного транспорта.
Движение общественного транспорта в День города будет реорганизовано следующим образом.
Троллейбусы
Маршруты №1, 5, 8 и 22
В направлении Ботаники: с бульвара Штефан чел Маре – на улицы Щусева, Букурешть, Чуфля и далее по установленным маршрутам;
В направлении Буюкан: с бульвара Штефан чел Маре – на улицы Чуфля, Букурешть, Щусева, Михай Витязул, Колумна, Генри Коанда, площадь Дмитрия Кантемира и далее по установленным маршрутам;
Маршрут №4
В направлении Ботаники: с улицы Щусева – на улицы Букурешть, Чуфля, бульвар Штефан чел Маре, бульвар К. Негруцции и далее по установленным маршрутам;
В направлении Буюкан: с бульвара Штефан чел Маре – на улицы Чуфля, Букурешть и далее по установленному маршруту;
Маршрут №2
С улицы Асаки – на улицы Пан Халиппа, Измаил, бульвар Штефан чел Маре и далее по установленному маршруту;
Маршрут следования троллейбусов №7, 10, 24 и 25 с секторов Чеканы и Рышкановка укорачивается до улицы Албишоара (остановка «Цирк»);
Маршрут №20, 30, 31 будет сокращен до улицы Измаил.
Маршрут №29
С улицы Петрикань – на улицы Михай Витязул, Колумна, Генри Коанда, бульвар Дмитрия Кантемира, Каля Ешилор (разворот у парка «Алунелул»), бульвар Штефан чел Маре, Михай Витязул и далее по установленному маршруту.
Маршрут №32 будет сокращен до улицы Колумна.
Маршрут №34
С бульвара Штефан чел Маре – на улицы Щусев, Букурешть, Тигина, Когэлничану, Измаил, Букурешть, Щусев, Михай Витязул, Колумна, Генри Коандэ, бульвар Дм. Кантемир и далее по установленному маршруту.
Маршрут №36 будет сокращен до улицы Букурешть.
Маршрут №24 приостанавливается.
Автобусы
Маршрут №5
В сторону Чекан: с бульвара Штефан чел Маре – на улицы Измаил, Александру чел Бун, Пушкин и далее по установленному маршруту.
В сторону Ботаники: с улицы Бэнулеску Бодони – на улицы Колумна, Измаил, бульвар Штефан чел Маре, Чуфля и далее по установленному маршруту.
Маршрут №46 будет курсировать по улице Букурешть в обоих направлениях.
Маршрут №11
С улицы Тигина – на улицы Колумна, Измаил, Букурешть, Бэнулеску Бодони и далее по установленному маршруту.
Маршрут №26 будет курсировать по улице Албишоара в обоих направлениях.
Примэрия Кишинева предупреждает водителей, пересекающих территорию, где будет проходить празднование Дня города, о необходимости строго соблюдать требования временных дорожных знаков.
Михаил Генчу
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