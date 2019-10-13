Реакция Ассоциации экспортеров орехов на ультиматум парламентской комиссии

Ассоциация экспортеров грецкого ореха отреагировала на ультиматум депутатов парламента.

После того, как председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Игорь Мунтяну предъявил ультиматум экспортерам грецких орехов с требованием в течение 48 часов вернуться к закупочной цене 2016 года, Ассоциация экспортеров грецкого ореха выступила с реакцией. В своей декларации члены ассоциации приветствовали вовлечение парламента в разрешение проблем на рынке грецкого ореха.

- Начиная с июля, Ассоциация экспортеров орехов настойчиво требует от властей энергичных мер по восстановлению отрасли в правовом поле: приведения законодательства и нормативных актов в соответствие с реалиями местного и международного рынка, а также снятия с десятков наших коллег обвинений по незаконно возбужденным уголовным делам… Мы приветствуем вовлечение законодательного органа в разрешение проблем на рынке грецкого ореха, — говорится в декларации Ассоциации.

Ассоциация экспортеров грецких орехов также сообщила, что несколько компаний, среди которых нет «монополистов прошлых лет», в этом году уже начали закупку орехов по повышенным ценам, характерным для рынка до его монополизации, сообщает TV8.

Депутат Игорь Мунтяну приветствовал быструю реакцию ассоциации. Он также объявил, что за рынком грецких орехов будет осуществляться строгий надзор, «для того, чтобы наказать виновных и создать условия, посредством которых никто больше не допустит в будущем желающих контролировать рынок ядра грецкого ореха в Республике Молдова».

- Я наблюдал этот цирк, но не обращал на него внимания. Меня интересует только решение этой проблемы, с которой столкнулись тысячи производителей орехов, которых мафия хотела поставить на колени. Но циркачам я обещаю очень скоро вывести их в чистую воду, где мы научим их вести себя правильно.

Это мое твердое обещание гражданам Республики Молдова, полностью поддерживаемое моими товарищами из Платформы DA и Блока ACUM в целом, - написал Мунтяну на своей странице в Facebook.

К разбирательству всего, что творится на рынке сбора и экспорта грецких орехов и ядра, подключилась парламентская комиссия по экономике, бюджету и финансам. Как сообщил депутат Игорь Мунтяну, в ходе разбирательства были выявлены грубейшие нарушения, в том числе согласованные действия государственных структур, мошеннические схемы, контрабанда, уклонение от уплаты налогов, а также уничтожение конкуренции на рынке экспортеров грецкого ореха в результате вмешательства правительства Филипа.

В итоге парламентская комиссия по экономике, бюджету и финансам поставила ультиматум компаниям-экспортерам грецких орехов, призвав вернуться к закупочной цене 2016 года, поскольку в то время она была искусственно снижена из-за монополии.

Ранее депутаты комиссии по экономике и премьер-министр Майя Санду обвинили бывшего премьер-министра Павла Филипа в том, что он способствовал созданию монополии на рынке орехов в пользу компаний, которыми управляют его родственники.

Михаил Генчу