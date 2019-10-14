Кишинев в цифрах: НБС представило статистические данные ко Дню города

Национальное бюро статистики (НБС) решило ко Дню города представить данные о том, какие изменения произошли в столице за последние годы.

Для сравнения были взяты последние два года, то есть 2017 и 2018 год, передает diez.md

С 14 октября 2017 года по 14 октября 2018 года родилось 6 413 детей. За тот же период умер 6 341 человек.

Количество жилья, введенного в эксплуатацию, составило 5 660.

Было зарегистрировано 5 198 браков, а 2686 пар развелись. Насколько сильно изменились показатели жизни города за два года, вы можете увидеть по статистике, представленной ниже.