Мемуары голой гейши из Молдовы: Мама с детства учила меня быть сексуальной на кухне (ВИДЕО)

Похоже, певица хорошо усвоила этот урок.

Молдавская певица Анна Леско в очередной раз отличилась. А если быть точнее оголилась. 40-летняя артистка приняла участие в популярном кулинарном шоу, которые выходит на румынском телеканале. Речь идет о передаче Chefi la cutite. Удивить искушенных поваров Анна решила не только экзотическим блюдом, но и своим внешним видом, пишет ea.md

Для съемок передачи артистка выбрала нюдовый боди, на который сверху накинула сарафан из фатина. На голове у Анны было что-то наподобие кокошника.

Не менее экстравагантным было и блюдо, приготовленное артисткой. Анна на всю страну продемонстрировала, что умеет готовить не хуже, чем повара, угостив судий шоу блюдом из морепродуктов.

В рамках передачи Анна также призналась, что ее и сестер мама учила быть гейшами.

"Мама нам всегда говорила, готовь, заботься о муже, но в первую очередь заботьтесь о себе. Даже если вы устали или только пробудились ото сна...всегда должны выглядеть сексуально и женственно", - поделилась артистка.

К слову, судьям блюдо Анны пришлось по душе.

"Даже если все люди в мире уверены, что я не готовлю, они убедятся в обратно, когда услышат, как я говорю, о еде", - уверила поваров шоу Анна.

Кстати, Анна дома действительно не утруждает себя на кухне. Это видно по фотографиям, которые певица публикует в своем микроблоге. Вот, например недавно Леско опубликовала снимок своего незатейливого завтрака. Хотя, кажется, завтрак далеко не главное в этой композиции.

Anna Lesko - Bine am revenit (Official Video)

Лидия ТКАЧ