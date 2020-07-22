Подземный Кишинев – миф или реальность?

Существование подземного Кишинева является, пожалуй, одной из самых известных и малоизученных легенд нашего города.

Кто из местных жителей не наслышан о знаменитых Одесских катакомбах? Следует заметить, что подобные достопримечательности имеются во многих городах мира, и Кишинев – не исключение. Власти любой страны воспринимают старинные подземелья как подарок свыше, гордятся ими и стараются сотворить из них легенду для привлечения любителей экстрима и собирателей впечатлений.





Достаточно вспомнить пользующиеся необыкновенной популярностью у туристов катакомбы в Риме, Париже, Неаполе. Путешественники со всего мира платят немалые деньги за то, чтобы посетить старинные подземелья. Эдинбургские подвалы в Шотландии; турецкая Каппадокия; Токийский секретный тоннель в Японии; квартал Pioneer Square в Сиэтле; польская Величка; древний город Сиань в Китае; подземные тоннели Денвера в Колорадо; Уэльский Пембрукшир и подземный бункер Берлингтон, Англия; островной город с подземными ресторанами Киш в Иране; подземный город драгоценных камней Кубер-Педи в Австралии; подземные тоннели и камеры под плато Гизы (город Богов) в Египте; тайные подвалы гангстеров Мус-Джо в Канаде; пещерный город Чуфут-Кале в Крыму; город в скале Сетениль-де-лас-Бодегас в Испании; секретный подземный город в Пекине и другие легендарные подземелья привлекают толпы туристов со всего мира.





В нашей стране дело обстоит совсем иначе – кишиневские подземелья все еще остаются неизученными и неготовыми к показу гостям столицы, за исключением некоторой части винных подвалов. Хотя, судя даже по той мизерной информации, что время от времени становится достоянием общественности, показать у нас есть что.

В основе легенды о подземном Кишиневе лежат реальные факты

Интерес к кишиневским подземельям возник задолго до наших дней. Имеются вполне серьезные документальные свидетельства их старинного происхождения. Следует отметить, что около 120 лет назад они уже будоражили умы жителей города, представляя для современников нечто необычайно загадочное и неисследованное. И тогда их, также как и в наши дни, обычно находили строители при рытье котлованов под новые здания.

- Ещё более знаменательную раскопку произвели при кладке фундамента дома Шмакова (верхний угол Александровской и Купеческой улиц). Здесь открыли под Александровской улицей обширнейшие погреба, к сожалению, оставшиеся неисследованными вследствие спешной кладки нового здания, - говорится в одном из «Протоколов и Журналов заседаний Бессарабской Губернской Ученой Архивной Комиссии (с 29 августа 1898 г. по 4 декабря 1899 г.)».

В современном Кишиневе строители время от времени находят фрагменты старинных подземелий, и также как и 100 лет назад спешат по-тихому сравнять их с землей, чтобы археологи не задержали работы.

Откуда взялись подземелья в Кишиневе

Легенда о подземном Кишиневе основана на целом ряде реальных фактов, однако с научной их проверкой постоянно возникают какие-то сложности, из-за чего существование под городом сети подземелий многие относят к числу старинных легенд.

В то же время хорошо известно, что испокон веков на территории нынешней Молдовы велась добыча ракушечника для построек. Помимо открытых выработок существовали и подземные штольни, история возникновения которых теряется в туманной дымке времен. Между тем старые подземелья время от времени напоминают о себе, будто не хотят, чтобы о них забывали.

Так, во время рытья котлована близ Армянской церкви Святой Богородицы, строители обнаружили катакомбы XVII-XVIII веков. На перекрестке бульвара Штефана чел Маре и улицы Армянской рабочие откопали кирпичные тоннели с арками. Древние подвалы были обнаружены близ холма, на котором расположена Мазаракиевская церковь.

Роя котлован под здание парламента, строители нашли большие красивые овальные залы. Залы были выполнены в красном кирпиче и бутовом камне и имели ходы. Был случай, когда туда провалилась техника.





Подземные галереи были обнаружены при возведении жилого дома на Малой Малине. Известно о подземных галереях на Пушкинской горке в районе Красной Мельницы, под кинотеатром «Патрия» в самом центре Кишинева. Возле Филармонии житель частного дома, углубляя свой подвал, попал в выложенный камнем подземный ход высотой около 4 метров и длиной в несколько кварталов. Но дойти до конца этой галереи исследователи побоялись.

Практически под всеми старыми домами в центре Кишинева имеются глубокие подвалы с заложенными камнем сводчатыми арками. Специалисты не отрицают, что раньше между ними имелись проходы, и из одного такого погреба можно было попасть в другой, а оттуда – в следующий. То есть, вполне можно говорить о некоем подобии системы подземных ходов под городом.

И это далеко не полный перечень подобных артефактов. В то же время информация о том, что происходит дальше с подобными находками, почему-то отсутствует. Видимо поэтому каждое новое подземное открытие порождает в стране очередную волну слухов и догадок о тайном городе, возведенном под столицей сотни, а то и тысячи лет назад.

Подземные ходы Мазаракиевской церкви

Согласно историческим свидетельствам, еще в XVII веке, когда Кишинев являлся вотчиной Галацкого монастыря во имя Святой Пятницы, местные жители строились вдоль береговой линии реки Бык. Во время турецких набегов тайными подземными коридорами они уходили в безопасный район Кодр – в те времена лесная чаща начиналась на месте нынешней улицы Матеевича.

Кроме того, существовала особая система подземных коммуникаций и между православными церквями, деятельность которых жестоко пресекалась янычарами. Во времена турецкого владычества в древних штольнях пряталась часть населения. Их также использовали для коммуникаций – некоторые из шахт были специально расширены, чтобы по ним мог проехать всадник. Рассказывают, что такой подземный ход существовал под Бычком и вел от Мазаракиевской церкви к церкви Елены и Константина, где тогда располагалась земляная крепость, построенная русскими войсками в конце 18 века.

Один из участников форума oldchisinau рассказал, что когда рыли котлован для одного из быков Рышкановского моста, наткнулись на галерею. Однако ее сразу залили бетоном, и пошли строить дальше. Тогда прозвучало предположение, что это и был тот самый ход из Мазаракиевской церкви к Вистерниченской крепости.

К сожалению, реальных сведений об этих сооружениях слишком мало. Сыграли свою роль и многократное почти полное разрушение города, и секретность информации. Более того, после войны органы госбезопасности попросту взрывали входы в бесхозные каменоломни.

Карта подземного Кишинева пропала бесследно

Рассказывают, что еще в 50-е годы прошлого века в муниципальном отделе архитектуры хранилась румынская карта подземных сооружений и коммуникаций города. Потом она, якобы, исчезла – по одной из версий, была изъята органами госбезопасности.

Существует легенда, что под Кишиневом имеется многокилометровая сеть подземных галерей, связывающих все значимые здания города и выходящих далеко за его пределы. Поскольку карта кишиневских подземелий пропала (если она, конечно, когда-либо существовала), то какого-то планового исследования не проводилось. На одни подземные ходы натыкались случайно, на другие – в ходе строительных работ в центре столицы.

Именно так был обнаружен вход в подземелье на улице Александру чел Бун – недалеко от старого здания городской прокуратуры. Рабочие рыли погреб во внутреннем дворе расположенного здесь фольклорного центра, когда заметили, что почва проседает и уходит из-под ног. Вскоре образовался провал. Спустившись туда, землекопы обнаружили подземные коридоры протяженностью в сотни метров.

- Я предполагаю, что возраст этих подземелий несколько сотен лет. Может, в них прятались от набегов татар или других завоевателей. В середине прошлого века их приспособили для своих целей сначала румынская, а потом и советская служба безопасности. Во времена Союза подземелья расширили и отремонтировали. Затем их использовало МВД, но после развала СССР подземные тоннели забросили, - рассказал смотритель фольклорного центра.

В разных частях города находят входы в подземные лабиринты

Любопытные сведения о кишиневских катакомбах приводит в своей книге «Тайны подземного мира» местный географ В.Н. Верина. Она рассказывает, как в начале XX века группа лицеистов, наслушавшись рассказов о хранящихся в лабиринтах кладах, решила их исследовать. Ребята спустились в подземелье в районе Армянской церкви, которая была соединена лабиринтами с ходами под монастырем Св. Ильи.

- Они проломили в стене большой камень, за ним открылась черная бездна... Один лицеист пролез туда и вернулся очень возбужден­ным, сказав, что там стоит человек с оружием в руках. Испуганные ребята не решились продолжить путешествие. Они заложили отверстие камнями и на второй день пришли большей группой.

В погребе они опять вытащили камень и пролезли в подземелье. Перед ними появился человек. Он был на том же месте и в той же окаменевшей позе, которую видел первый лицеист. Ребята поняли, что это – статуя и провели детальное обследование. Перед ними была фигура турка в красной рубашке, черном свитере, широких штанах, обвязанных кофейными лентами, черных ботинках и красной треуголке. В желтых руках статуи было оружие и кинжал, направленные на северо–восток. Турок изваян из воска и сохранился благодаря постоянной температуре в катакомбах.

На третий день группа начала работу с того, что проломила камни с северо–восточной стороны погреба, куда указывала статуя. После того, как была проломлена большая дыра, раздался небольшой силы взрыв. Все замерли, но спустя некоторое время руководитель группы вошел во вторую часть катакомб. Там была такая же статуя с красной шапочкой, оружие в руках указывало на север. В последующие дни группа продолжила открытия в разных частях катакомб. Там на каждой ступени лестницы из камней и на каждом метре лабиринта происходили маленькие взрывы. Ребята научились предупреждать их. Они бросали вперед камни и узнавали тем самым, куда надо наступать.

После того, как были найдены семь статуй из воска, оружием, указывающим направление лабиринта, ребята вышли к узкой железной лестнице с 40 ступенями, которая вела в большой зал. Когда первые лучи света упали в темноту зала, все были поражены его красотой. Стены украшали барельефы. На одном были изображены мальчики, связанные веревками и держащиеся за руки, их отправляли в рабство, чтобы сделать воинами. За ними на лошади – турецкий ага с саблей на поясе, дальше был виден караван верблюдов, которые везли много дорогого товара.

Следом шли лошади, волы, люди. Караван сопро­вождался вооруженными турецкими солдатами. На противоположной стене была изображена та же картина разграбления. Связанные веревками, девочки и дети шагали под ударами сабель в рабство. Направление каравану указывал тот же турецкий военачальник. Стена в глубине зала, казалось, была закрыта красивым темным материалом, на котором выделялись павлиньи хвосты, - пишет Вера Верина.

Под барельефами, на каменном сундуке с замком, лицеисты обнаружили уже знакомую фигуру турка с ключом. Крышку сундука украшала надпись на четырех языках: турецком, армянском, русском, немецком. В ней упоминалось имя Манука Мирзояна, великого драгомана, бея Оттоманской Порты и государственного советника Российской империи. Две толстые цепи – одна выходила из тумбы, другая прикрепленная к крышке – были соединены большим замком, ключ к которому статуя держала в руках.

Увиденное так поразило следопытов, что они не рискнули даже приподнять крышку сундука. На дворе стоял 1918 год. Лицеисты разошлись, так и не узнав, хранился ли клад в глубине галереи, вырезанной в камне. После освобождения Кишинева в 1944 году было вновь сделано обследование катакомб, но там не осталось никаких следов статуй из воска, барельефов и каменной тумбы, закрытой цепями на замок.

Сразу несколько турецких тоннелей были найдены в 1974 году

К 1812 году, года османы оставили Бессарабию, район нынешнего проспекта Штефана чел Маре был еще дальней окраиной. Именно там, в 1974 году, были обнаружены сразу несколько турецких тоннелей.

- К приезду Леонида Ильича Брежнева в Кишинев планировалось расширить центральный проспект и создать по всей его протяженности несколько подземных переходов. Только два из них успели построить – у Академии наук и на пересечении с улицей Измаильской. Но сделали это с большим трудом. Дело в том, что при строительстве перехода на Измаильской как раз и был обнаружен турецкий подземный ход. До сих пор из-за полостей в толще земли асфальт в тех местах постоянно оседает, и образующиеся ниши приходится снова и снова заделывать, - рассказал для Sputnik известный фотокорреспондент Игорь Взоров.





Опасаясь, что из-за проблем со старинными ходами не удастся вовремя завершить реконструкцию центрального проспекта, муниципалитет отказался от идеи строительства подземных переходов в районе Центрального рынка и улицы Пушкина, где там также были обнаружены старые кладки, до 1812 года.

Подземные сооружения Кишинева практически не изучены

Подземные сооружения представляют серьезную проблему для города, поскольку практически не изучены. В соответствующих службах отсутствует не то что их карта, но даже схема ныне действующей части старой системы канализации Кишинева. Многие катакомбы располагаются в черте городской застройки под тонким слоем ракушечника или неогеновой глины, причем некоторые тоннели вообще никак не укреплены. Возведение домов большой этажности предполагает увеличение нагрузки на почву, что чревато серьезной катастрофой. В то же время геологическое бурение не всегда может выявить подземные пустоты на месте будущего строительства.

Ученые не раз поднимали вопрос о необходимости исследовать и картографировать все подземные сооружения в городах и крупных селах страны. Чтобы сохранить подземные раритеты Молдовы без угрозы для населения, их нужно реконструировать или хотя бы укрепить.

Дальше всех в этом направлении продвинулись диггеры, в последние годы изучивших довольно обширные подземные катакомбы под компьютерным заводом, фольклорным центром, НИИ биозащиты, полигоном Академии наук. По данным Андрея Ромашко, руководителя Клуба диггеров Кишинева, система подвалов-бункеров имеется также под зданием театра «Ликурич», Домом печати, Национальным дворцом и зданием правительства. Самые древние подземные ходы, найденные в районе Кишинева, по его мнению, относятся еще ко временам турецкого нашествия.

- Наиболее актуальными задачами сейчас являются поиск и сбор архивных и исторических материалов о расположении подземных сооружений Молдавии, разработка методики их поиска, вскрытия и исследования, а также накопление и систематизация данных. Комплексный подход к изучению молдавских подземелий позволит датировать обнаруженные объекты и смоделировать их конфигурацию. А это станет залогом успеха при поиске новых подземных галерей, - утверждает Вячеслав Режеп, долгое время работавший в Молдгипрострое. - Методика выявления старых подземных сооружений в Молдове пока не применяется. К сожалению, власти не осознают необходимости проведения таких работ. Хотя актуальность проблемы несомненна не только для науки, но и для безопасности существующих и вновь возводимых построек.





Историки не исключают, что документы, которые могли бы пролить свет на кишиневские подземелья, могут храниться в Москве, Санкт–Петербурге, Киево–Печерской лавре и Стамбуле. И разгадка этой история когда-нибудь будет найдена.

А пока было бы неплохо реанимировать какую-то часть подземных тоннелей, сделав их доступными для туристов, как это практикуется в других городах, обладающих подобными достопримечательностями.

Галина Малышева

Повторение...