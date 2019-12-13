Журналисты и юристы Молдовы готовы помочь незнакомым гражданам

С сегодняшнего дня можно будет сообщить о беззакониях и злоупотреблениях напрямую журналистам и юристам на сайте anonim.md. Платформа была открыта 11 декабря 2019 года при активном содействии организации «Юристы за права человека».

Координатор проекта Ольга Чобану сообщает, что с помощью платформы отправители смогут выбрать адресата, которому будет передана их информация - на сайте будет представлен список СМИ, журналистов и НПО.

На протяжении всего общения заявитель сможет сохранять свою полную анонимность в том случае, если опасается за свою безопасность, репутацию или просто не желает быть узнанным. Даже не требуется регистрация для отправки сообщения доверенному юристу, журналисту или СМИ.

Задачей журналистов будет полная проверка полученной информации перед началом расследования или её публикацией.

Учреждения, желающие войти в число адресатов, должны отправить сообщение на электронный адрес объединения „Юристы за права человека”, чтобы получить сообщение с именем пользователя и паролем на сайте.

Журналистка MoldovaCurata.md Виорика Захария считает, что платформа станет эффективным инструментом, который будет пользоваться повышенным доверием граждан, поскольку он является защищённым.

Платформа уже функционирует. На данном этапе в качестве адресатов на ней зарегистрированы более десятка учреждений, физических лиц и НПО, передает IPN.

Михаил Генчу