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Политика
Плахотнюк объявлен в розыск по второму паспорту
12.12.2019

Сбежавший из Молдовы олигарх Владимир Плахотнюк объявлен в розыск и по второму паспорту, выданному на имя Владислава Новака. Об этом сообщила агентству "И?НФОТАГ" среду пресс-служба Национального центра по борьбе с коррупцией.

Согласно сообщению, "НЦБК уведомил Интерпол, посольства Румынии, США и Великобритании в Молдовы о том, что бывший председатель Демократической партии (ДПМ) Владимир Плахотнюк может предъявить свой второй паспорт на имя Владислава Новака".

В сообщении также отмечается, что молдавские власти официально обратились к дипломатическим миссиям Великобритании и США в Молдове с просьбой установить точное местонахождение Плахотнюка для его последующей экстрадиции в РМ.

Как уже сообщало агентство "ИНФОТАГ", в конце октября НЦБК объявил Плахотнюка в международный и межгосударственный розыск. Такое решение было принято после того, как олигарх не явился в орган уголовного преследования для применения меры пресечения в виде предварительного ареста.

В середине ноября бывший председатель парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Кирилл Моцпан сообщил, что у бывшего Владимира Плахотнюка есть молдавский паспорт на имя Владислав Новак. Высший совет безопасности установил, что паспорт был выдан законно, по запросу Службы информации и безопасности.

По поводу этого запроса в настоящее время проводится отдельное расследование. Кроме того, Прокуратура по борьбе с коррупцией в начале ноября возбудила против него уголовное дело по статье о превышении служебных полномочий в интересах организованной преступной группировки.


 
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