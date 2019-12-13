ЕБРР дает нам 50 миллионов на закупку газа

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит Молдове $50 млн. на закупку газа в случае необходимости обеспечения альтернативных поставок. Как передает агентство "ИНФОТАГ", соглашение об этом подписано в среду вечером в Кишиневе.

Премьер-министр Ион Кику и управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, которые подписали документ, отметили плодотворное сотрудничество Молдовы с ЕБРР в реализации ряда важных для республики проектов.

Премьер-министр Ион Кику подчеркнул после подписания документа, что "правительство рассчитывает на достижение договоренности между Россией и Украиной, что позволит, чтобы Молдова после 1 января 2020 г. могла получать природный газ по традиционному маршруту дешевле, чем в предыдущий период".

"В то же время правительство на протяжении всего периода работало над резервными сценариями. Сегодня мы подписали соглашение, обеспечивающее Молдову газом в качестве резервного сценария. Подчеркиваю, что это резервный вариант. Этот кредит на 50 млн. долларов будет использоваться только в том случае, если придется искать альтернативные пути импорта газа, а у оператора "Молдова-газ" не будет для этого достаточно средств. Это очень важный шаг, мы уверены, что наше сотрудничество с ЕБРР и другими внешними партнерами по части повышения энергетической безопасности имеет особую значимость и продолжится", - отметил он.

Премьер отметил, что первым альтернативным сценарием является получение газа по Трансбалканскому газопроводу, однако в случае появления сложностей в реализации первого сценария, власти прибегнут к второму - к закупке газа на средства, предоставленные ЕББР.

Он выразил удовлетворение, что переговоры с ЕБРР прошли оперативно и плодотворно - на заседании правительства на прошлой неделе было одобрено начало переговоров, а через неделю уже подписано соглашение

По его словам, руководство ЕБРР также сегодня одобрило еще один проект, касающийся газопровода Яссы-Унгены-Кишинев, который будет реализован в короткие сроки для обеспечения более высокой энергетической безопасности.

Маттео Патроне отметил, что принятый сегодня финансовый механизм является еще одной демонстрацией того, что банк может сделать для Молдовы, в том числе с целью повышения ее энергетической безопасности.