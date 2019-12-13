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Бывший министр просвещения Виктор Цвиркун стал послом Молдовы в Катаре
12.12.2019

Виктор Цвиркун, занимавший должность министра просвещения с 2008 по 2012 гг, назначен новым послом Республики Молдова в Катаре. Такое решение приняло правительство на заседании 11 декабря.

Цвиркун окончил факультет истории и социальных наук Государственного университета Молдовы, получив впоследствии степень доктора исторических наук. Он занимал пост министра образования, молодежи и спорта в кабинете Василия Тарлева (2005-2008).

В 2001 году Цвиркун был назначен чрезвычайным и полномочным Послом Республики Молдова в Турецкой Республике и чрезвычайным и полномочным послом в Катаре, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах, Королевстве Саудовской Аравии, Султанате Оман, Египте и Ливане.

На заседании кабмина глава МИДЕИ Аурелиу Чокой отметил, что Цвиркун карьерный дипломат и знает арабский язык.


 
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