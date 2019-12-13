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Общество
Чебан: Табачные киоски в Кишиневе закрывают, для их работников будут искать решение
12.12.2019

В столице насчитывается около 250-300 киосков по продаже сигарет.

Только за последние несколько дней с улиц Кишинева были убраны более 30 киосков, торгующих сигаретами, и этот процесс продолжится. Речь о киосках, расположенных с нарушением правил. Об этом твердо заявил генпримар столицы Ион Чебан.

Он отметил, что понимает беспокойство людей, работающих в этих киосках, но подчеркнул, что в таком важном вопросе, как здоровье горожан, компромиссов быть не должно.

– Мы не можем и не будем искать компромиссов ни в том, что касается здоровья детей и всего общества в целом, ни в том, что касается эстетического вида города. Начатый процесс продолжится, серьезные нарушения закона, допущенные при установке этих киосков, должны быть устранены, и мы полны решимости сделать это.

Я понимаю, что работа в этих киосках для пожилых людей является источником дополнительного дохода. Мы сделаем все возможное, чтобы решить проблему, но табачные киоски должны быть убраны, – заявил примар.

В Кишиневе насчитывается около 250-300 киосков по продаже сигарет, которые не соответствуют правилам размещения – они расположены менее чем в 200 метрах от общественных учреждений.


 
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