Утром - стулья, вечером - деньги: Почему нельзя идти на уступки водителям маршруток и повышать стоимость проезда в них

Нужно было прямо там, на площади, провести их техосмотр. Вчера, 11 декабря, выдалась нелегкой — водители междугородних маршруток заблокировали центр города так, что встала вся столица. Город оказался парализованным. Ни в чем неповинные граждане потеряли время и топливо, которое так же, как и перевозчикам, им достается не бесплатно.

Это была третья забастовка перевозчиков пассажиров. Водители более трехсот микроавтобусов на междугородних маршрутах припарковали свои автомобили на Площади Великого национального собрания, недовольные тем, что власти затягивают решение вопроса о повышении тарифов за проезд. Всего была приостановлена работа микроавтобусов более, чем на 1000 маршрутах. Они требовали повышения тарифа на услуги перевозки. Сейчас действует тариф в 48 банов за км, установленный в 2013 году. Они хотят 92.

На деле это так. Если вы, например, едете в Кагул — это 180 км — то сейчас за билет по действующему тарифу вы платите порядка 80 леев, а если требование междугородних маршруток выполнят, заплатите почти вдвое дороже.

Что вы получаете за эти деньги? В абсолютном большинстве случаев - переоборудованную из грузовой в пассажирскую маршрутку, с сидениями, не приспособленными для человека, особенно взрослого, грязными настолько, что не хочется садиться. Вы очень плотно прижаты к соседу, настолько, что за минуту знаете все о его здоровье и питании.

В проходе между сиденьями наставлены табуретки — да, настоящие кухонные табуретки. На них будут сажать всех тех, кого подобрали по дороге. Останавливаться маршрутка будет столько, сколько надо, да хоть каждые 10 минут, резиновая же. Чаще всего по дороге подбирают пассажиров с огромными сумками с брынзой, мясом и всем тем, что сильно пахнет. Вы будете отмахиваться от грязных, дурно пахнущих шторок, если сидите возле окна. Водитель зарядит громкий шансон или, если повезет, фольклор.

Ну, а самое главное — о безопасности и речь быть не может. Водитель будет гнать, как хочет. А может не будет, если повезет. В общем, все будет зависеть только от удачи в один конкретный день. Тем 10 пассажирам маршрутки, которые в 2003 году погибли несколько лет назад под Кагулом, не повезло. С тех пор ничего не изменилось.

Вот бы все транспортные средства, которые заполнили сегодня Площадь Великого Национального собрания проверить на техосмотре! Так, по-настоящему, не за взятку, а как положено. Сколько из них пройдет?!

Председатель Совета Ассоциации работодателей операторов автомобильного транспорта Олег Алекса сказал, что транспортники готовы улучшить условия перевозки пассажиров, если они получат заверения в том, что их инвестиции смогут быть возвращены. Выступая с заявлениями для прессы он признал, что транспортные единицы устарели, но сказал, что нет возможностей заменить их.

- Сегодня ставка банковского кредита выше нашей прибыли. Финансирование – только из одного источника: от пассажира. Государство нам ничего не дает. Наоборот, оно забирает все, что может, - сказал Олег Алекса.

В чем-то он, конечно, прав. Однако, почти точно, что повышение стоимости проезда не заставит владельцев транспорта повысить их качество. Начнем с того, что это просто невозможно. Машины не просто устарели, они — старые и не приспособленные для перевозки пассажиров. Кроме того, даже если бы, теоретически, у владельцев маршруток появились дополнительные средства, то они сразу нашли бы, во что их инвестировать — в новую старую маршрутку, например.

Нужна полная их замена на полноценные транспортные средства — современные автобусы, предназначенные для пассажироперевозок. Вот тогда и стоимость можно поднять. Утром - стулья, вечером - деньги, а не наоборот.

Между тем, министерство экономики и инфраструктуры сообщило, что министр Анатолие Усатый встретился с представителями компаний, специализирующихся на перевозках пассажиров. На заседании он подтвердил, что властям известно, что проблема тарифов - это проблема, которой пренебрегли в течение многих лет.

С другой стороны, он сообщил представителям водителей, что их подход в ультимативной форме, без учета качества и безопасности обслуживания пассажиров, не совсем правильный. Министерство инициировало проведение консультаций на платформе Консультативного совета Mинистерства экономики и инфраструктуры, чтобы выявить проблемы, которые способствуют стагнации отрасли, а также решения для их преодоления. Транспортники полны решимости провести масштабные акции протеста, если тариф не будет повышен

ЛИДИЯ ТКАЧ