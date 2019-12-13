О рисках без европейских денег, как делится 7 на два, и как начальник выполняет прихоти прокурора

Чиновники в роли воров, мошенников и бандитов

Граждане смогут анонимно сообщать о злоупотреблениях и беззакониях, совершённых властями или замеченных в обществе, посредством сайта anonim.md, представленного Общественным объединением „Юристы за права человека”.

„5+2” на самом деле 4+3

„Республика Молдова имеет возможность обращаться к формату „5+2” для блокирования подобных решений в будущем. Ситуация является гипотетической. Пока мы не сталкивались с подобными ситуациями, а механизм „5+2” остаётся простым форумом для дебатов, каким является, кстати, и ОБСЕ, просто форумом для дебатов”, - заявил Владимир Сокор в интервью радиостанции Europa Liberă.

Тихое повторение июньского путча?

Новое руководство Генеральной прокуратуры взяло на себя обязательство уточнить, на какой стадии находится дело об ограблении банковской системы. „До вчерашнего дня (позавчера, пр. ред.) глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь, отстраненный от должности, сопротивлялся этому процессу и практически, если признать, (до вчерашнего дня, пр. ред.) прокуроры Генпрокуратуры не имели доступа к этому делу. Соответственно, мы не можем взять на себя ответственность за всю представленную до сих пор информацию”, - заявил Руслан Попов.

Собаки лают, а „Шкоды” ревут

Перевозчики протестуют, требуя корректировки тарифов на проезд. Более 300 микроавтобусов были припаркованы на ПВНС. Это третья забастовка, организованная транспортниками, и если вопрос не будет решен, протесты будут более масштабными, заявил председатель Совета Ассоциации работодателей операторов автомобильного транспорта. Перевозчики просят повысить тариф с 48 бань/км до 74 бань/км.

Как деньги могут не поступать? Как могут снизиться выплаты?

Последние политические события в Кишиневе прослеживаются из Брюсселя с большим вниманием. „Сегодня Республика Молдова находится под пристальным вниманием. Мы не можем предвидеть, но мы видели, что некоторые обсуждают, в том числе, прекращение финансовой помощи”, - заявила Корина Крецу в ходе передачи „Punctul pe azi” на телеканале TVR Moldova.