Неожиданное отключение - владельцам смартфонов в Молдове надо это знать

Без электронных приложений и мессенджеров многие граждане нашей республики не мыслят себе жизни, однако им надо быть готовыми в одному из изменений, которое произойдет с нового года.

Граждане Молдовы активно пользуются целым рядом электронных приложений для смартфонов, а общение в этих мессенджерах стало неотъемлемой частью жизни. Если их взять и одновременно отключить, то многие почувствуют себя, как без рук.

Между тем, одно из электронных приложений прекратит свою работу на определенное время на смартфонах одной из торговых марок, а жителям нашей страны надо быть к этому готовыми.

С 31 декабря WhatsApp прекратит работать на всех смартфонах Windows. С 1 февраля будут отключены приложения на Android 2.3.7 и более ранних версиях, а также на iOS 8 и старше, говорится в сообщении мессенджера.

Пользователи не смогут создавать новые учетные записи и проверять существующие. В WhatsApp заявляют, что это трудное, но необходимое решение, чтобы расширить возможности приложения и предоставить лучшие способы связи с близкими.

Речь идет о совсем старых смартфонах, которым более десяти лет, пояснил генеральный директор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Администрация мессенджера WhatsApp сообщает, что приложение будет работать на Android 4.0.3 (он установлен на смартфоны, выпущенные после 2011 года) и iOS 9 (эта операционная система появилась четыре года назад).

Андрей ПЕТРИК