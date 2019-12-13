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Экономика
Мунсовет Оргеева принял беспрецедентное решение для структур местной администрации
12.12.2019

Муниципальный совет Оргеева принял беспрецедентное решение для структур местной администрации. За участие в каждом заседании советникам предложено платить по 1 лею. Инициатива была принята на заседании 10 декабря большинством голосов.

Авторы проекта, которыми стали представители партии ШОР в мунсовете предлагают направлять сэкономленные деньги на различные социальные проекты города.

«В Оргееве есть много насущных проблем, которые необходимо решать, заседания муниципального совета созываются довольно часто, и задача местных избранников состоит в том, чтобы приложить все усилия для обеспечения достойного уровня жизни сообщества. В этом случае предлагается, чтобы компенсация за участие в заседании совета составляла символическую сумму в 1 лей, что позволило бы получить бюджетную экономию для города», - отмечается в пояснительной записке к проекту решения.

До сих пор за участие в заседании муниципального совета Оргеева каждому местному избраннику выплачивали по 250 леев.

В муниципальном совете Оргеева, состоящем из 27 местных советников, по итогам последних выборов, фракция партии «Шор» контролирует уверенное большинство, имея 24 мандата.


 
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