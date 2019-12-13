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Общество
Алексей Петрович награжден за подготовку празднования 75-летия освобождения Молдовы от фашизма
12.12.2019

Посол России Олег Васнецов наградил руководителей организаций российских соотечественников.

Нагрудные знаки и почетные грамоты российской Правительственной комиссии по делам соотечественников, проживающих за рубежом, получили наиболее отличившиеся руководители организаций.

В числе других почетную грамоту получил председатель Координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович, как руководитель Русского историко-патриотического клуба, – за поисковую и организационную деятельность в рамках подготовки к празднованию 75-летия освобождения Молдовы от фашизма в годы Великой Отечественной войны.

Церемония вручения наград проходила в Посольстве России, где состоялась встреча правления Координационного совета российских соотечественников, проживающих в Республике Молдова, с послом России.

Олег Васнецов выразил надежду на продуктивное сотрудничество дипломатической миссии и организаций российских соотечественников по сохранению русского языка, культуры, истории и защиты прав соотечественников.

Посол также отметил, что конструктивная работа организаций всегда будет поддержана как Посольством, так и всеми государственными структурами, занимающимися проблемами соотечественников. Члены правления, в свою очередь, поделились своими соображениями по улучшению работы КСРС, озвучили свои предложения по основным проблемам повестки.

Николай Костыркин


 
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