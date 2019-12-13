Открытие памятника праведникам народов мира

8 декабря в селе Вэратик Рышканского района состоялась церемония открытия памятника супругам Георгию и Любови Беня, удостоенным почётного звания «Праведники народов мира» за неоценимую помощь, которая была оказана еврейскому народу в годы Второй мировой войны. Речь идет о первом в своём роде мемориальном знаке на территории Республики Молдова.

В открытии памятника приняли участие сын спасенного в 1941 году Шабса Ройфа Ефим, руководитель Института устной истории Алексей Тулбуре, представители районной администрации, местные жители. На мероприятии присутствовали директор ЕОРМ Юлия Шейнман, её заместитель Наталья Мельниченко, руководитель молодежных инициатив в Еврейской Общине Егор Ертагаев и редактор газеты «Наш голос» Олег Дашевский.

Православному священнослужителю и его жене удалось спасти 26 человек, арестованных и запертых на складе румынскими захватчиками в 1941 году. Их ждала бы незавидная участь – расстрел без суда и следствия, если бы не героическое вмешательство супругов.

Памятник был установлен во дворе местного храма по инициативе руководителя Общественной организации Nemurire («Бессмертие») Юрия Загорчи, при финансовой поддержке Ефима Ройфа, чей отец был среди спасённых семьёй Беня.

Ю.Загорча

Ведущий мероприятия Юрий Загорча рассказал о том, Молдова была одной из первых территорий, где так называемый «еврейский вопрос» был решен оккупантами в короткое время. «О подвиге супругов Беня я узнал от моего друга Шабса Ройфа, одного из 26 спасенных евреев. Он хотел поставить в этом селе монумент, посвященный семье Беня. Сегодня его желание сбылось». (Напомним, что Шабс Ройф долгие годы возглавлял республиканскую Ассоциацию бывших узников гетто и нацистских концлагерей. Он был удостоен высоких правительственных наград за хозяйственную и общественную деятельность.)

Ефим Ройф рассказал о своём отце, который не успел в силу разных причин установить этот памятник. «Необходимо писать письма в парламент и президентуру, чтобы в Кишинёве или хотя бы в Рышканах появилась улица имени Георгия и Любови Беня», – считает он.

Жители Вэратика вспомнили несколько драматических историй о тех страшных временах и о подвиге Праведников народов мира, чей благородный поступок был очень рискованным для них самих. Руководитель Института устной истории Алексей Тулбуре констатировал, что если бы в 1941 году в молдавских селах нашлась бы хотя бы треть таких, как Георгий и Люба Беня, то число жертв Холокоста в Бессарабии было бы гораздо меньшим. «Тем величественней является поступок этих 2 замечательных людей. «Праведники мира», а в Молдове их 79 человек, смывают позор большинства… спасают всех нас», – сказал он.

В заключение состоялась церемония возложения цветов к памятнику