Личное дело историка Загорчи

О том, как школьный учитель поставил пять памятников

Не так давно наша республика отметила 30-летие образования общественного этнокультурного движения. Президент страны Игорь Додон, выступая на втором форуме этносов «Моё сердце – Молдова», отметил, что в нашей стране живут представители более 100 национальностей. И в этом многоцветии культур и этническом согласии – большой потенциал Молдовы.

И, как выяснила «АиФ в Молдове», в республике есть люди, которые, подобно мосту, своей подвижнической деятельностью укрепляют это самое этническое согласие на деле.

Семейная история

Школьный учитель истории из Единецкого района Юрий Загорча стал интересоваться гибелью в годы войны бессарабских евреев задолго до того, как в Молдове заговорили о Холокосте, – с тех пор, как узнал, что родители и отца, и матери прятали у себя в 1941-м две еврейские семьи. Слушая рассказы бабушек и дедушек, мальчик не мог понять, почему ни в одном учебнике по истории нет информации и ни один из учителей не рассказывает о том, что творили румынские жандармы с мирным населением в сёлах края в начале войны…

Учёба на историческом факультете пединститута тоже не пролила свет на интересующие его вопросы.

– Работая учителем истории в Купчинской средней школе № 1, я занялся исследованием событий 1941–1944 годов, связанных с геноцидом евреев на севере Молдовы, – вспоминает Юрий Загорча. – Ездил по сёлам севера республики, записывал воспоминания стариков о том, что происходило в годы войны. Рассказы очевидцев перевернули жизнь сельского учителя Загорчи…

За шесть лет совместными усилиями Загорча установил пять обелисков жертвам Холокоста: в сёлах Фынтына Албэ, Бурланешты, Гинкэуць, Теребна, Фрасин… Каждый памятник, который по инициативе молдаванина появился на севере республики, поставлен евреям от имени православных христиан с поминальной памятью о погибших соседях и односельчанах…

Мемориал бессарабского еврейства

Выяснилось, что в уютном, всегда приветливом городке Единцы в 1941 году находились два концентрационных лагеря. Сюда румынские войска, выполняя приказ Антонеску очистить территорию Старого королевства от евреев, пригоняли колонны жителей из Северной Буковины и местечек Бессарабии. Когда появилось новое распоряжение маршала убрать евреев за Днестр, лагеря закрыли.

Ю.Загорча

Слабых и больных выводили на окраину и расстреливали. Оставшихся измученных людей колоннами гнали в Транснистрию…. Лагеря в Единцах просуществовали с августа по октябрь 1941 года. По разным сведениям в них находились от 13 до 25 тыс. человек. Колонны двигались в сторону Сорок, откуда их отправляли через Днестр двумя дорогами: одна лежала через Атаки, другая – через Купчино, Паркова, Фынтынэ Албэ и другие населённые пункты.

– Путь несчастных людей проходил мимо многих сёл севера Молдовы, – рассказывает историк. – Местная администрация перед тем получила приказ: вдоль просёлков через каждые десять километров рыть ямы, которые заполнялись после прохода колонны… Вдоль старых просёлочных дорог, в придорожных рвах, лежат останки тысяч людей – детей, женщин, стариков, расстрелянных или похороненных заживо.

По сути, все сельские тракты севера республики – это один огромный мемориал бессарабского еврейства… Памятники от «Бессмертия» Для изучения белых пятен истории Ю. Загорча создал общественную организацию Nemurire («Бессмертие»), которая занялась живой исследовательской работой. Она устанавливала, на основе рассказов очевидцев, места массового уничтожения евреев на севере республики, знакомила школьников, опираясь на местный материал, с проблемой катастрофы.

Тогда коллеги-историки, считает Юрий, не болели, как сейчас, унионизмом. Поэтому в 2002 году, по инициативе Nemurire, в 138 школах Единецкого, Бричанского, Окницкого и Дондюшанского районов прошёл конкурс на лучшее сочинение и рисунок на тему Холокоста – то, чего не было тогда ни в одной школе Молдовы. Загорча – первым в республике – стал поднимать вопрос о том, что в школьных учебниках истории отсутствует страница об уничтожении евреев в годы войны. В начале 2000-х он писал письма в Министерство образования, в парламент и президенту страны, но ему даже не ответили.

А для учителей северных районов сведения о трагедии, произошедшей в 1941 году в тех местах, вызвали настоящий шок. И ни одна из школ не отказалась участвовать в проекте… Но Загорча на этом не остановился. В 2003 году он поставил в селе Фынтына Албэ Единецкого района первый памятник евреям, погибшим на «дороге смерти». Когда собирали деньги на памятник (а это были сугубо частные пожертвования), дочь Юрия, тогда пятиклассница Леночка, тоже внесла свою лепту в благое дело.

Она продала парикмахерской свою косу, которой все восхищались, а вырученные деньги отдала отцу на памятник… Со временем у Загорчи и его помощников появились и спонсоры. Местные власти, видя документальные подтверждения, тоже не отказываются помочь историку. За шесть лет совместными усилиями Юрий Загорча установил пять обелисков жертвам Холокоста в сёлах Фынтына Албэ, Бурланешты, Гинкэуць, Теребна, Фрасин… Каждый памятник, который по инициативе молдаванина появился на севере республики, поставлен евреям от имени православных христиан с поминальной памятью о погибших соседях и односельчанах…

Комментарий

Исправляя чужие ошибки Иосиф Шац, режиссёр, народный артист Молдовы, член правления общины, депутат Европейского еврейского парламента: – Еврейская тема последние десятилетия нередко становится предметом полемики. Иногда это способ обратить на себя внимание, особенно в наше время, когда отношение к малочисленным народам – признак толерантности и демократичности общества. Поэтому с пристальным вниманием отношусь к определённым заявлениям и декларациям.

Евреи – народ сложной и трагической судьбы. И уже поэтому неуместны ни идеализация, ни проклятия. Верные библейским законам, всегда проявляли лучшие человеческие качества – добросердечие, сострадание, участие, щедрость, неистовое служение, благотворительность. Но были и другие… Принято говорить, что евреи – это народ Книги. Это не про образование, а про то, что евреи из века в век хранят преданность идеалам Библии.

Религиозный еврей обязан соблюдать 613 заповедей: не убей, не укради, живи по законам, твори добро, прими человека, не имеющего дом, накорми, дай кров… В том, что делает Юрий Загорча, сохраняя память о жертвах Холокоста на территории Молдовы, есть проявление человечности и благодарности к тем, кто оставил в его сердце свет и любовь. Сегодня это редкое качество – умение помнить и быть благодарным. Он что-то исправляет в этом мире. Ю. Загорча в моём понимании – чистый и бескорыстный человек, проливающий свет истины, напоминая о судьбе многострадального народа.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Особая сила духа Сергей Назария, доктор политических наук, профессор кафедры Государственного института международных отношений Молдовы: – Юрий Загорча, которого я знаю больше пятнадцати лет, сыграл значительную роль в изучении современной истории Молдовы периода Великой Отечественной войны.

Он оказался единственным из профессиональных молдавских историков, кто собрал свидетельства очевидцев о жутких событиях лета 1941 года, когда румынские оккупанты очень жестоко и массово творили дикий геноцид евреев. Погибли сотни тысяч невинных людей. Жители молдавских сёл всё это видели и, благодаря школьному учителю, оставили свои воспоминания о злодеяниях. В 2005 году при составлении монографии «Холокост», которая вышла на молдавском и русском языках, я в полном объёме использовал материалы, собранные Юрием Загорчей.

Сначала он собирал воспоминания, а потом на их основании стал устанавливать памятники там, где происходили массовые убийства. Нужно иметь особую силу духа, чтобы всю жизнь заниматься сохранением памяти о погибших людях, среди которых нет родных и близких… Считаю, что Загорча достоин государственной награды за мужество, за развитие исторической науки и, конечно, за вклад в становление гражданского общества в Республике Молдова.

Татьяна СОЛОВЬЁВА