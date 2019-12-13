Виорел Морарь объясняет свое бездействие расследованию кражи миллиарда

Глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь, временно отстраненный от должности, винит во всем Вячеслава Платона.

Морарь оправдывает бездействие прокуратуры в деле о краже миллиарда по причине пустословия Платона, к которому несколько раз приходили сотрудники прокуратуры, но тот не дал никаких конкретных фактов.

Также Платон ни разу не говорил о причастности Плахотнюка к этому громкому делу, и в доказательство своих слов, он готов представить три протокола допроса.

С другой стороны, заявления бывшего премьер-министра Влада Филата на пленарном заседании парламента о причастности Плахотнюка могли стать достаточным основанием для начала уголовного процесса, но «они были голословными», не хватало фактов.

На тот момент никто больше не хотел давать показаний против Владимира Плахотнюка, только сейчас некоторые согласились свидетельствовать против беглого олигарха.

- Когда дело доходит до влиятельного человека, никто не хочет делать заявления. Можете ли вы представить себе, когда Плахотнюк был лидером или координатором других партий, чтобы кто-то давал против него показания? С чем я мог идти в суд, - попытался оправдать свое бездействие Виорел Морарь.

По словам прокурора, завершение расследования по делу Плахотнюка во многом зависит от информации, которая поступит из других государств, передает Noi.

Михаил Генчу