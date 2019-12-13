Ткачук о политике по отношению к пенсионерам: "Мы людоедское государство"

«Не надо нам рассказывать, как формируется пенсионный фонд, заявил в эфире программы «Главное» на TVC-21 Марк Ткачук, член исполкома Гражданского конгресса, сообщает eNews. - Поставьте запрет – пенсия не может быть ниже такой-то суммы, иначе вы не государство, а концлагерь. Вы, крепкие и живущие в трехэтажных домах, просто наблюдаете, как гибнет треть страны. С этим нужно заканчивать».

Как так случилось, в какой момент мы настолько расчеловечились, что посчитали нормальным то состояние, в котором находится 700 тысяч человек, спрашивает Ткачук, указывая на то, что средняя пенсия почти в полтора ниже, чем среднемесячные затраты на одного заключенного?

«На сегодняшнюю пенсию человек, который проработал всю жизнь и хочет, чтобы его уважали, который чего-то сумел и достиг, платил в пенсионный фонд, живет как собака, не может заплатить ни за что, еду купить, а одежду вообще себе не покупает. И мы, относительно молодые люди, к этому относимся как к норме. В таком случае давайте в Конституции напишем: мы людоедское государство, которое строит свою экономику за счет уничтожения трети населения, которому мы не собираемся платить. Разговор о том, что нет денег, не принимается».

В такой ситуации мы оказались не вчера, а более 30 лет назад, напомнил политик: «Когда партия коммунистов пришла к власти в 2005 году, пенсия была 5 долларов в месяц... Одна треть населения, вы не испытываете солидарности ни с одной категорией общества. С этим нужно заканчивать. Миллиард украли. Более того, по одежке протягивай ножки. Я не понимаю с моральной и с политической точки зрения, с точки зрения здравого смысла и инстинкта самосохранения, как люди, всю жизнь работавшие в бюджетной сфере, строят особняки, поддерживают там жизнь. Я живу на восьмом этаже на Чеканах, и у меня этого точно никогда не будет. Да вы спрячьтесь, бегите из этой страны. Откуда вы все это хозяйство взяли? И это не один, не два, не три, не сто и не тысяча человек».

Что предлагает Марк Ткачук? «Нужно изменить движение публичных средств. Эти деятели сидят на запретительно-разрешительных вещах. Хочешь – иди поклонись. Мы не будем Америку открывать, государство остается захваченным».